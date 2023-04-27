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1 Mayıs’a kadar yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi'nin 27 Nisan-3 Mayıs dönemine ilişkin hava raporuna göre, 1 Mayıs Pazartesi’ne kadar yer yer yağmur ve zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor.
1 Mayıs’a kadar yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Pazartesi’ne kadar yer yer yağmur ve zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

27 Nisan-3 Mayıs dönemine ilişkin hava raporuna göre, bugünden başlayarak 5 gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 21- 24 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.

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