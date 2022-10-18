1 tondan fazla kokain sahile vurdu

Polis, 1 Ekim’de Aberystwyth yakınlarındaki bir plajda sahile vuran paketleri gören bir kişinin durumu kendilerine bildirdiğini açıkladı.
Açıklamaya göre 1 Ekim’de ekipler plaja gittiğinde el konulan plastik paketler içindeki kokainin ağırlığı 1200 kilogram. Piyasa değeriyse 42 milyon sterlin.
Polis, kamuoyunu, sahile vuran başka paketler buldukları takdirde dokunmamaları yönünde uyardı ve kendilerine haber vermelerini istedi.
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