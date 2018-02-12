14 yaşındaki kıza defalarca tecavüz ettiler

Mağusa’da lastikçi olarak çalışan 25 yaşındaki G.Y ve 19 yaşındaki M.K.P, 14 yaşındaki bir kıza defa defa tecavüz etti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve çalışma izni ile adada bulunan G.Y ve M.K.P. polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da önceki gün sabahın ilk ışıklarına kadar 14 yaşındaki kızın 2 kişi tarafından tecavüze uğraması infiale neden oldu. Zanlı G.Y önce kız çocuğunu Bedi’s Piknik Alanı’na götürerek zorla beraber oldu, ardından da Mağusa’da bir otel odasında tecavüze devam etti. G.Y’nin 19 yaşındaki arkadaşı M.K.P. de otel odasında ve sabaha yakın devreye girdi. M.K.P, GY'nin odadan çıkmasının ardından odaya girerek, kız çocuğuna tecavüz etmeye devam etti.

Önceki gece evinden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki kızla ilk önce ormanda daha sonra otel odasında cinsel ilişkiye giren G.Y. ile M.K.P. isimli iki kişi müşteki kızın ailesinin şikayeti üzerine tutuklandı.

“16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” ve “16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan ve verdikleri gönüllü ifadelerinde 14 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf eden zanlı G.Y ile M.K.P. aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

ÖNCE ORMANDA SONRA OTEL ODASINDA

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Çebi, zanlı G.Y. ile M.K.P.'nin 10 Şubat tarihinde 01:00-04:00 saatleri arasında alıkoydukları 14 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyarak DV 759 plakalı araçla Bedi’s Piknik alanına götürdüklerini söyledi. 14 yaşındaki müşteki kızı piknik alanına götüren zanlılardan olan zanlı G.Y'nin burada saat 01:00 raddelerinde müşteki kız ile ormanlık alan içerisinde cinsel ilişkiye girdiğini belirten Çebi, daha sonra zanlı G.Y ile M.K.P.'nin müştekiyi bir otele götürüp 102 numaralı odayı kiraladıklarını açıkladı. Zanlı G.Y'nin saat 03:00 raddelerinde yine müştekiyle 102 numaralı odada cinsel ilişkiye girdiğini akabinde ise odadan ayrılıp odanın anahtarını zanlı M.K.P.'nin verdiğini belirten Çebi, zanlı M.K.P.'nin de 04:00 raddelerinde konu odaya girerek yine müşteki kızla cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı. Çebi, yapılan şikayet üzerine zanlıların ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyleyerek, zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve müştekiyle cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf ettiklerini açıkladı. Mesele ile ilgili alınması gereken birçok ifadenin, aranan emarelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirten Çebi, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Mine Güçlüer, zanlı G.Y. ile M.K.P.'nin tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

(halkınsesi)