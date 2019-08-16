16 Ağustos 2019 dolar ne kadar? Dolar/TL son durum nedir? Kurban Bayramı sona erdi ve piyasalar açıldı. Bayram sonrası dolar, euro ve sterlin fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki dolar ne olacak? 16 Ağustos Dolar/TL Dolar Euro Sterlin ne kadar?

Kurban Bayramı sona erdi ve piyasalar açıldı. Bayram sonrası dolar, euro ve sterlin fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki dolar ne olacak? 16 Ağustos Dolar/TL Dolar Euro Sterlin ne kadar?

Dolar son dakika güncel döviz kurları bu sayfamızda. ABD'den iyi gelen veriler ve Trump'ın Çin'e daha fazla ek gümrük vergisi uygulanabileceğine dair açıklamasına karşın risk iştahında bozulma gözlenmiyor.

Dolar/TL bayram tatili sonrasında yeniden 5,60'ı gördü. Bankalararası piyasada dolar, 5,60'ın altında işlem görüyor. Euro/TL 6,23 civarında hareket ediyor. Peki dolar kuru ne olacak? 16 Ağustos Dolar/TL Dolar Euro Sterlin ve Dolar son dakika güncel döviz kurları!.

Dolar kuru ne olacak? 16 Ağustos Dolar/TL Dolar Euro Sterlin ve Dolar son dakika güncel döviz kurları! 16 Ağustos 2019 dolar ne kadar?

Türkiye piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu dönemde küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşanması dört ayın en düşük seviyesindeki dolar/TL'ye de yükseliş olarak yansıdı.

Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos'u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50'nin altında tamamlayan dolar/TL işlemlerde 5.6360'a kadar yükseldi. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı %2'yi aştıktan sonra kayıpların bir kısmı telafi edildi.

Küresel hisse senedi piyasaları ABD tahvil getiri eğrisinin tersine dönmesinin dünyada resesyon endişelerini kuvvetlendirmesiyle darmadağın olurken, petrol fiyatlarındaki satış baskısı arttı.

Dolar/TL bayram tatili sonrasında yeniden 5,60'ı gördü.

Bankalararası piyasada dolar, 5,60'ın altında işlem görüyor. Euro/TL 6,23 civarında hareket ediyor.