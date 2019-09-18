  • BIST 101.930
  • Altın 273,487
  • Dolar 5,6655
  • Euro 6,2669
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

18 Eylül çekilişi gerçekleşti

» »
18 Eylül çekilişi gerçekleşti
18 Eylül çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

 

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 66616 numaralı bilete isabet ederek devretti.

 

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Eylül2019 tarihinde gerçekleştirilecek.Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyeise 600 Bin TL olarak 19Eylül 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı gastronomi alanında çalışmalar yürüten Ali Özçil ve İhsan Erol Özçil’i kabul etti18 Eylül 2019 Çarşamba 17:19
  • Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çalınan bayrağı geri almasını eleştirdi18 Eylül 2019 Çarşamba 17:18
  • TC Milli Eğitim Bakanı KKTC'ye geliyor18 Eylül 2019 Çarşamba 17:18
  • Polis Müfettişi Çekici 2 Ay Hükümsüz Tutuklu18 Eylül 2019 Çarşamba 17:16
  • Süslü Kadınlar Bisiklet Turu pazar günü yapılacak18 Eylül 2019 Çarşamba 16:34
  • Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı18 Eylül 2019 Çarşamba 16:22
  • Bakanlar Kurulu sona erdi!18 Eylül 2019 Çarşamba 16:14
  • Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin toplantısı 25 Eylül’de18 Eylül 2019 Çarşamba 15:26
  • KES, eski KTHY çalışanlarının “yanlış maaş intibakının düzeltilmesi” için pilot dava dosyalandığını açıkladı18 Eylül 2019 Çarşamba 15:25
  • Alsancak Belediyesi okul kantinlerinin denetimini yaptı18 Eylül 2019 Çarşamba 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti