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2. Uluslararası Sinema Sempozyumu Kapsamında Düzenlenecek, Jürili Dijital Fotoğraf Ve Kısa Film Seçkilerine Başvurular Başladı

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2. Uluslararası Sinema Sempozyumu Kapsamında Düzenlenecek, Jürili Dijital Fotoğraf Ve Kısa Film Seçkilerine Başvurular Başladı
2. Uluslararası Sinema Sempozyumu Kapsamında Düzenlenecek, Jürili Dijital Fotoğraf Ve Kısa Film Seçkilerine Başvurular Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) ve İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında, bu yıl ilk kez “Dijital Fotoğraf Seçkisi’’ ve “Kısa Film Seçkisi” düzenlenecek. Yer alacak eserlerin jüri tarafından değerlendirilerek belirleneceği seçkilere son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2022.

Dünyanın değişik ülkelerinden 20’ye yakın üniversitenin iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu’nun kurullarında 40 üniversiteden akademisyen yer alacak.

Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD), İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD), BRTK ve E-Study Box tarafından da desteklenen Uluslararası Sinema Sempozyumu’nun bu yılki teması ise “Yeni, Yenilik ve Yenilikçilik” olarak belirlendi. Sempozyum çerçevesinde düzenlenecek fotoğraf ve kısa film seçkilerinin teması da “yeni” olarak belirlendi.

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Sanatçılar, “yeni” kavramını kendi bakış açılarıyla fotoğraflayacak

2. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenecek olan fotoğraf seçkisine katılacak sanatçılar “yeni” kavramını kendi bakış açılarıyla fotoğraflayacak. Fotoğraf sanatçılarının eserlerinde, fotoğraf sanatı açısından “yenilik” ve yenilikçilik” kavramlarını kendi bakış açılarıyla sorgulaması amaçlanıyor. Fotoğraf seçkisine kabul edilecek eserler,aralarında birbirinden değerli fotoğraf sanatçıları, yönetmenler ve akademisyenlerin yer aldığı jürinin değerlendirmesi ile belirlenecek. Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu’nun başkanlığında oluşturulan jüride; Prof. Dr. Osman Ürper, Prof. Dr. Fevzi Kasap, Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, öğretim üyeleri Dr. Aslı Erciyes Tosun ve Dr. Birsel Matara ile fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Gazi Yüksel, fotoğraf sanatçısı Sami Türkay, fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Mert Yusuf Özlük, fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Hüseyin Aşkaroğlu görev alacak.

Kısa Film Seçkisi, dünyanın değişik iletişim ve sinema okullarında eğitim gören tüm üniversite öğrencilerine açık

Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan Kısa Film Seçkisi’nin teması da “yeni” olarak belirlendi. Dünyanın değişik iletişim ve sinema okullarında eğitim gören tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan seçkinin jüri başkanlığını ise Kıbrıslı Türk yönetmen Derviş Zaim üstlenecek. Jüride ayrıca; Prof. Dr. Fevzi Kasap, Yrd Doç. Dr. İzlem Kanlı, Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Dr. Zehra Cerrahoğlu, Dr. Serkan Fundalar, Dr. Göral Erinç Yılmaz, Öğretim Görevlileri Murat Cem Acaralp, Zeyde Y. Örek, Mert Yusuf Özlük, Evren Maner ve yapımcılar Süleyman Bedri Kalyoncuoğlu, Canol Balkaya ve yönetmen Hayri Çölaşan yer alacak.

Her iki kategoride seçilen eser sahipleri; sempozyum resmi sayfasından gösterim ve sergileme hakkı yanı sıra değişik ödüllerle de onurlandırılacak. Eser sahipleri fotoğraf ve kısa film seçkilerine katılmak için başvurularını 28 Şubat 2022’ye kadar icw.neu@neu.edu.tr üzerinden yapılabilecek

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Daylı Bilgi için, https://usc2022.neu.edu.tr/duyurular/dijital-sergi/ ve https://usc2022.neu.edu.tr/duyurular/kisa-film-seckisi/ adresilerini ziyaret edebilirsiniz.

 

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