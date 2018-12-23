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2013 Filipinler güzeli zayıflarken neredeyse ölüyordu

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Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, zayıflamak ve formda kalmak için birçok yönteme başvurdu.
2013 Filipinler güzeli zayıflarken neredeyse ölüyordu

Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, zayıflamak ve formda kalmak için birçok yönteme başvurdu.

BÖBREK NAKLİNE İHTİYACI VAR

Instagram üzerinden yayınladığı bir gönderiyle durumun önemine dikkat çeken Santiago, böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını duyurdu.

Santiago bu sorunun zayıf kalmak için kullandığı takviye ürünler yüzünden ortaya çıktığını belirtti.

DİYALİZ MAKİNESİNE BAĞLI YAŞIYOR

İnkar aşamasında olduğu için Tokyo’ya gidip ikinci bir fikre başvurduğunu, teşhisin doğrulanmasından sonra Kanada’nın Toronto kentine gittiğini ve burada diyaliz makinesine bağlı bir hayat sürdüğünü de ifadelerine ekledi.

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