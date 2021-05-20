2021 Tenis ligi 2. hafta maçları oynandı

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 22 Mayıs Cumartesi günü A ve B gruplarında oynanacak 2. Hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

2021 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 2. Haftasında A Grubunda GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ karşılaşması GBTK kortlarında, B Grubunda ise PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ile LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ Federasyon kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 09:00 da başlayacak.