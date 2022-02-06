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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Norveç, ikinci günü de zirvede tamamladı

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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Norveç, ikinci günü de zirvede tamamladı
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Norveç, ikinci günü de zirvede tamamladı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda altı branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların ikinci gününde, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kızak, kayakla atlama, kar kayağı, sürat pateninde madalya mücadeleleri yapıldı.

Kayaklı koşu erkekler 15+15 kilometre skiatlon kategorisinde 1 saat 16 dakika 9 saniye 8 saliselik derecesiyle Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksander Bolshunov altın, aynı ülkeden Denis Spitsov gümüş, Finlandiyalı Iivo Niskanen bronz madalya kazandı.

Serbest stil tümsekli kayakta 83.09'luk derecesiyle Jakara Anthony altın, ABD'li Jaelin Kauf gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni temsil eden Anastasiia Smirnova ise bronz madalya elde etti.

Kızakta, Yanqing Ulusal Kızak Merkezi'nde düzenlenen tek erkekler finalinde Alman Johannes Ludwig, 3.48.735'lik süresiyle altın, Avusturyalı Wolfgang Kindl gümüş, İtalyan Dominik Fischnaller bronz madalyaya uzandı.

Zhangjiakou Ulusal Kayak Merkezi'ndeki erkekler bireysel kayakla atlama finalinde Japon Ryoyu Kobayashi, topladığı 275 puanla altın, Avusturyalı Manuel Fettner gümüş, Polonyalı Dawid Kubacki bronz madalyanın sahibi oldu. Japonya, Kobayashi'nin zaferinin ardından 40 yıl sonra bu branşta ikinci kez zirveye çıktı.

Kar kayağı kadınlar eğimli stil finalinde 92.88 puan toplayan Zoi Sadowski-Synnott, Yeni Zelanda'nın kış olimpiyatları tarihindeki ilk altın madalyasına imza attı. ABD'li Julia Marino gümüş, Avustralyalı Tess Coady bronz madalyaya ulaştı.

Sürat pateni erkekler 5 bin metre finalinde İsveçli Nils van der Poel, 6.08.84'luk derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın, Hollandalı Patrick Roest gümüş, Norveçli Hallgeir Engebraten bronz madalyayı boynuna taktı.

Öte yandan, artistik buz pateni tek kadınlar kısa programda 90.18 puanla birinci olarak finale kalan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden 15 yaşındaki Kamila Valieva ise olimpiyatlarda "üçlü axel atlayışı"nı Midori Ito (1992), Mao Asada (2010) ve Mirai Nagasu'nun (2018) ardından gerçekleştiren dördüncü sporcu olarak tarihe geçti.

Norveç ikinci günü de zirvede tamamladı

Oyunların ikinci günü sonunda, iki altın ve bronz madalya kazanan Norveç, madalya tablosunda zirvede yer almaya devam etti.

İsveç'in iki altınla ikinci sırayı aldığı tabloda, bir altın, ikişer gümüş ve bronz madalyası bulunan Rusya Olimpiyat Komitesi, üçüncülüğe yükseldi.

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