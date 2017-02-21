21 Şubat Günün Menüsü

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21.Şub.2017 Günün Menüsü

Mücendra Pilavı

Kolokas

Ayrelli

Pilavuna

Mücendra Pilavı

Malzemeler (6 kişilik)

250 gr. Yeşil Mercimek,190 gr. Pirinç,1 adet orta boy kuru soğan,60 gr Ayçiçek yağı,800 Gr (dört bardak) su.

Hazırlanışı;

Kuru soğanı soyduktan sonra yemeklik olarak doğra bir kenarda hazır tut. Yeşil mercimekleritemizle yip yıkadıktan sonra 30 dakika suda pişir.

Bu arada bir tavada ayçiçek yağını kızdırdıktan sonra soğanı kızart. Kızarmış soğanı 30dakika pişmiş mercimeğin üzerine ilave et. Daha sonra ayıklanıp temizlendikten sonra yıkanan pirinci de bunun üzerine ekle ve 40 dakika daha pişir. Afiyet olsun.

Kolokas

Kıbrıs'ın geleneksel bir kış yemeği olan Kolokas, adanin çeşitli bölgelerinde yetirştirilen patates türünde, iri yapraklı ve suyu çok seven bir bitkidir. Bu bitkinin kökü gelişir ve kolokası oluşturur.

İçindekiler: 1 kg Kolokas, 750gr Kuzu eti(Kol Kısmı), 6 çorba kaşığı ayçiçek yağı, 3-4 dal kereviz sapı,1 çorba kaşığı domates salçası, Yarım Limon Suyu, Tuz, karabiber, 6-7 bardak su

Hazırlanışı: Bir tencereye yağ konur, sudan geçirilmiş ve küçük parçalara ayrılmış etler ilave edilerek kızartılır. Etler kızartıldıktan sonra tencereden alınır. Yemeklik doğranmış kereviz sapları ilave edilerek biraz soldurulur ve salça ilave edilir. Salça ve kereviz sapları harmanlandıktan sonra etler tencereye konur. Su ve tuz ilave edilerek yaklaşık yarım saat kaynamaya bırakılır. Bu arada kolokasın üstü temiz bir bez ile silinip temizlenir, sonra kabuğu soyulur ve yine temiz bir bez ile silinir (Kolokas soyulduktan sonra yıkanmamalı, çünkü yıkanması pişirmeyi olumsuz etkiler, istenilen kıam sağlanamaz) Soyulup temizlendikten sonra üstten başlayarak lokma büyüklüğünde parçalara ayrılır. Doğranan parçalar tencereye ilave edilerek pişmeye bırakılır. Pişirildikten sonra servis tabağına alınır arzuya göre karabiber serpilerek yenir. Afiyet Olsun!

AYRELLİ

Bir demet ayrelli

Zeytin yağı

Dört yumurta

Soğan

Limon

Tuz

genç sürgünleri toplanarak yıkanır ve kırılır. Kırılırken tazeliğine dikkat etmek gerekir. Taze olup olmadığı kırarken çıkan çıt sesinden anlasılır. Eğer bu ses çıkmıyorsa taze değildir ve yemek için kullanılmaz. Kırılan ayrelliler tavaya konulur. Acılığı geçene kadar kızartılır yemekte kullanmaya hazır hale getirilir.. Ayrelliler pismeye yakın suyunu çeker. Daha sonra soğanlar doğranır ve tavaya konulan ısınmış haldeki sıvı yağa atılır. Ayrelliler ve soğanlar (pembelesinceye kadar) zeytinyağıyla birlikte iyice kavrulur.Daha sonra kızaran ayrellilerin üstüne dört tane yumurta kırılır. Yumurtanın sadece beyazlarını karıstırarak üzerine tuz eklenir.

Yumurtalar pisene kadar, ayrellinin her tarafına dağıtılarak karıstırılır. Pistikten sonra servis tabağına alınır ve üstüne isteğe bağlı olarak limon dökülür. Ayrelli yemeği pistikten sonra çok beklerse tadı bozulabilir.

PİLAVUNA

1 kg un

1 tatli kasigi silme kuru maya

1 yumurtra

125 gr tereyağı veya margarin

aldigi kadar ilik su

Ici icin: ( bir gece önceden hazirlanir dolaba girmez )

2 pkt hellim rendesi ( rendenin ince tarafiyla )

1/2 bardaktan az simit ( irmik )

1 tatli kasigi silme kuru maya

3-4 yumurta

1 avuc kuru üzüm ( isteginize bagli ben sevdigim icin 2 avuc koydum )

1 avuc kuru nane ( isteginize bagli bence süper oluyor )

tüm malzeme karistirilir ve mayalanmaya birakilir.

Üzeri icin:

1 yumurta ( cirpilmis )

susam

garacocco

Yapilisi:

Un maya yumurta,tereyağı ve su klasik kulak memesi kivaminda yogrulur ve dinlenmeye birakilir.Mayalandiktan sonra ince bezeler acilir ve avuc icinden buyuk olacak kadar kare seklinde kesilir icine ic malzemesi konur ve kenarlari kapatilir. Üzerine yumurtasi sürülürdükten sonra susami ve cörekotu serpistirilip önceden isitilmis 180°C deki firinda üzeri kizarana kadar pisirilir. ( Ben asagi yukari 20 dk. pisirdim )

Icine isterseniz 1-2 yk kadar da gannavuri koyabilirsiniz!!! Bu da ayri bir lezzet verir