23 Şubat Perşembe Günlük Burç yorumları

23 Şubat Perşembe günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Önce tembellik yapabilir ve keyif aldığınız konular ile ilgilenebilirsiniz. Geleceğe yönelik isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Girişimde bulunmak istediğiniz konu ile ilgili biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Gelişmeler yavaş olabilir. Bu arada kıskançlık ve benzeri gerilim yaratan durumlardan uzaklaşın. Güç mücadelesi yapmasanız iyi olacak. Bugün spor yapabilir, çevre gezilerine çıkabilirsiniz. Böylece kendinizi daha keyifli hissedeceksiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız, yürüyüş yapın. Hareket halinde olmak sizi rahatlatacak.

Günlük Burç Boğa Burcu

Bugün eviniz ile ilgileneceksiniz. Ayrıca sorumluluk hissettiğiniz ve üzerinizde baskı duygusu yaratan konulara yönelik çalışmalar yapacaksınız. Aslında kaçtığınız ve istemediğiniz durumlar olsa bile sabırlı ve sakin davranmayı başaracaksınız. Bugün sinema, tiyatro, sergiler ile ilgilenebilir, hayal gücünüzü uyandıran kitaplar okuyabilirsiniz. Sabırlı ve dirayetli davranmanız gereken bir dönemdesiniz. Aklınızdan geçenleri hemen ortaya koymayın ve sağlığınıza dikkat edin. Özellikle yediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca uykusuzluk sizi rahatsız eder. Uykunuz ve beslenmenize özen göstermeniz gerekiyor.

Günlük Burç İkizler Burcu

Çalışmak ve hareket halinde olmak sizi rahatlatıyor. Böylece endişelerden uzaklaşıp kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Daha önce başlatmış olduğunuz işlerinizi gözden geçirebilir ve bazı konularda değişiklik yapılması gerektiğini düşünebilirsiniz. Gelişmeler yavaş olabilir veya bazı karışıklıklar çıkmış olabilir fakat çözümleyici bir tavır içinde olacaksınız ve yaratıcı fikirleriniz ile çevrenizin dikkatini çekeceksiniz.

Bugün evinizde bazı değişiklikler yapabilir, dolaplarınızı düzenleyebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınız ile buluşabilir, geçmiş günleri anarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar ilginizi çekecek. Özellikle sanatsal faaliyetler, sanatçılar ve mistik konular ile ilgilenebilirsiniz ve isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz.Bugün eski dostlarınız ile haberleşebilirsiniz ve sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiyi gözden geçirebilirsiniz. İdealleriniz ve hayal gücünüzü uyandıran konular ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek ve böylece karamsar duygulardan uzaklaşacaksınız. Bu arada küçük detaylar ve şimdiye kadar ilginizi çekmeyen ayrıntılar dikkatinizi çekiyor.

Günlük Burç Aslan Burcu

Hareketli bir gün geçireceksiniz. Anneniz, yakınlarınız ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Evinizde bazı değişiklikler yapmayı arzu edeceksiniz. İşleriniz ile ilgili çalışmalarınızı hızlandırmak için farklı çözümler arayabilirsiniz. Aslında yaratıcı fikirleriniz ile çevrenizin dikkatini çekeceksiniz. Bugün sürprizler sizi heyecanlandırabilir ve ilginç yerlerde dolaşabilirsiniz. Sevdiğinizden alacağınız bir haber sizi heyecanlandıracak ve duygularınız derinleşecek. Bugün kendiniz ile ilgilenebilir, özel bakımınıza özen gösterebilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında farklı yöntemleri araştırabilir, tıbbi bitkilere ilgi duyabilirsiniz. Bu arada ilginç tedavi yöntemlerini araştırmanız mümkün.

Günlük Burç Başak Burcu

Seyahatler, farklı kültürler ve yabancı yerlerde dolaşmak keyfinizi yerine getirecek. Bugün aile büyükleri ile ilgilenebilir, saygı duyduğunuz kişiler ve saygın çevrelerde dolaşabilirsiniz. Bu arada felsefe ve edebiyat ilginizi çekebilir. Dışarı çıkmak ve felsefe ile ilgilenen kişiler ile görüşmek keyfinizi yerine getirecek. Böylece kuşku ve endişelerden uzaklaşmayı başaracaksınız ve keyif aldığınız konular ile ilgileneceksiniz. Tıbbi bitkiler ve gizli yöntemlere ilgi duyabilirsiniz ve bu konular ile ilgilenen kişiler ile görüşebilirsiniz. Büyük organizasyonlara katılmanız mümkün.

Günlük Burç Terazi Burcu

Çevre gezileri, seyahatler ve eğlenceli ortamlar keyfinizi yerine getirecek. İsteklerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve yaşam enerjiniz yüksek. Ancak isteklerinizin gerçekleşmesi için gelişmeleri beklemeniz gerekiyor. Daha önce girişimde bulunduğunuz konu ile ilgili fikirleriniz değişmiş olabilir. Ancak projelerinizi gerçekleştirmek için sabırsızlık hissedebilirsiniz. Çünkü gelişmeler yavaş olabilir veya bazı karışıklıklar çıkmış olabilir ve siz pek çok iyi aynı zamanda yapmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Özellikle marjinal kişiler ve ilginç ortamlar, dünya görüşünüzü değiştirmenize yardımcı olabilir.

Günlük Burç Akrep Burcu

Büyük organizasyonlar, sanatsal faaliyetler ve mistik konular ilginizi çekecek. Yabancılar ile ilişkilerinizi güçlendirebileceğiniz organizasyonlara katılabilirsiniz. Eviniz veya iş yerinizde bakım, onarım, tadilat ve tamirat işleri yapabilirsiniz. Fakat ustalar ve size yardımcı olan kişiler ile iletişimlerinizde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların üzerine gitmeyin. Yakınlarınız, çocuklar, kardeşleriniz ve arkadaşlarınız ile tartışmaktan kaçının. Bazı karışıklıklar olmuş olabilir ancak bu durum fikirlerinizi değiştirebilir ve eski fikirlerinizi değiştirmeyi başarabilirsiniz, sorunları çözmeniz kolay olacak.

Günlük Burç Yay Burcu

Güne heyecanlı başlayacaksınız ve endişelerinizden uzaklaşıp dikkatinizi çevrenize odaklayacaksınız. Çözüm bekleyen konular olabilir veya yeni düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Daha önce dikkatinizi dağıtmış olan konulara bugün daha farklı açılardan bakabilirsiniz ve ilginç gelişmeler ile ilgilenebilirsiniz. Bugün dışarda olmak ve farklı ortamlarda bulunmak keyfinizi yerine getirecek. Dolaştığınız yerlerde karşılaşacağınız kişiler fikirlerinizin değişmesine yardımcı olabilir ve daha özgür bir tavır içine girebilirsiniz. Yapıcı ve olumlu tavırlarınız ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyebilirsiniz.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Hem kendinizi, hem de içinde bulunduğunuz durumu gözden geçireceksiniz. İsteklerinizin arttığı bir dönem... Ancak isteklerinizi belirlemeniz pek de kolay olmayabilir. Geleceğe yönelik beklentileriniz değişebilir ve hırslı bir tavır içine girebilirsiniz. Makul olursanız, isteklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Geleceğe yönelik yeni idealleriniz ve hayalleriniz olabilir. Bugün sanatsal faaliyetler, ilginç organizasyonlar ve farklı çevrelerde bulunmak keyfinizi yerine getireceksiniz. Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve çözmeniz gereken konu ile ilgili ayrıntılar ile ilgileneceksiniz. Ancak dikkatinizi çeken küçük detaylara takılı kalmayın.

Günlük Burç Kova Burcu

Bugün evinizle ilgilenebilir ve ev içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Dolaplarınızı düzenleyebilir, çekmeceleri yerleştirebilir ve eşyaların yerlerini değiştirebilirsiniz. Evini tamamen değiştirmek isteyenler ise çeşitli arayışlara girmiş olabilirler ve bu arada kafanız karışmış olabilir. Ancak bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz ve ilginç araştırmalar yapacaksınız. Veya karşılaştığınız kişilerin fikirlerinden etkilenebilirsiniz ve yeni gelişmelere ilgi duyabilirsiniz. Farklı organizasyonlara katılabilir, bilim, teknoloji ve bilgisayarla ilgili gelişmeleri araştırabilirsiniz.

Günlük Burç Balık Burcu

Duygusal ve hassas olduğunuz bir dönem ve hayallerin dağıtıcı etkisinden uzaklaşmak için gayret göstermeniz gerekiyor. Kayıplar ve yanılgılardan uzaklaşın ve hayal gücünüzü yaratıcı yönde kullanın. Dışarı çıkmak ve sizden daha farklı kültüre sahip kişiler ile karşılaşmak keyfinizi yerine getirecek. Kalabalıklar, büyük organizasyonlar ve evrensel konulara ilgi duyabilirsiniz ve çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Bugün karşılaştığınız kişiler ve olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir ve unutulmuş isteklerinizi hatırlayabilirsiniz. Bu arada kaybettiğiniz eşyaları bulabilirsiniz.