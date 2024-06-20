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265 promil alkolle kaza yaptı

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Gazimağusa'da kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı.
265 promil alkolle kaza yaptı

 

 

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

lü içki tesiri altında, yönetimindeki MP 565 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Gloria Jeans Cafe önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan KA 028 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MP 565 plakalı araç sürücüsü Çağla GÜLERYÜZ tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.alkol20.06.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Çağla GÜLERYÜZ (K-22) 265 miligram 

 

 

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