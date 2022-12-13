3 Tenor Konseri LAÜ’de büyük ilgi gördü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen, “3 Tenor” adıyla bilinen Ankara Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçıları ve Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Esra Poyrazoğlu Alpan’nın piyanistliğinde LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda hayranlarıyla buluştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen konsere, LAÜ akademik, idari personel, bölgeli sanatseverler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Konserde “Kıbrısım” isimli parça beğeni topladı

Operalardan seçme aryalar, Napoliten şarkılar ve türkülerin seslendirildiği gecede “Kıbrısım”, “Dillirga”, “Ben Seni Sevduğumi”, “Unutulmaz” isimli parçalar büyük beğeni toplayarak, sanatseverler LAÜ’de keyifli bir konser gerçirdiler.