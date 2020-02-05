34 Eserden Oluşan İki Ayrı Kişisel Resim Sergisi Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Eski Bakanı, Milletvekili Menteş Gündüz Tarafından Açıldı…

Kazakistanlı sanatçılar Lidiya Drozdova’nın (Mükemmeliğin Gizemi) isimli 17 eserden oluşan sergi ile İgor Gushchin’nin (Farklı Dünyaya Seyehat) isimli 17 eserinden oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi, Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Eski Bakanı, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, iletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sanatçılar Lidiya Drozdova ile İgor Gushchin birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Eğitim, Araştırma, Ar-Ge ve İnovasyonla Toplumu Dönüştürme Misyonu Gerçekleştiriyoruz…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, toplumu dönüştürme misyonu kapsamında sanat alanında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesini hayata geçirdiklerini dile getirerek, yapılan çalışmalardan söz etti.

Bilimsel ve sanatsal projelere hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bugün 263. sergi açılışında birlikteyiz. Yalnızca Ocak ayında 18’i kişisel, 5’i karma 715 eser içeren toplamda 23 sergi gerçekleştirdik” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin 4’üncü Nesil Üniversite Modelini benimsediğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, eğitimde kaliteyi, nitelikli araştırmayı, Ar-Ge ve İnovasyonu ile toplumu dönüştürmeyi esas aldıklarını anlattı.

Prof. Dr. Şanlıdağ şunları dile getirdi: “Avrupa Üniversiteler Birliği, UNESCO bünyesindeki Dünya Üniversiteler Birliği ve İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu gibi 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa üye olan Yakın Doğu Üniversitesi Eğitimde; 21 Fakülte, 3 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 8 enstitü,33 araştırma/ uygulama merkezi, 220 lisans ve önlisans programı, 218 lisansüstü programı ve okul, ve 2’si Nobel ödüllü, 11’i H-indeksi 40’ın üzerinde olan1000’in üzerinde akademisyenle seçkin öğrencilerine en iyi eğitim ve öğretim ortamını sağlıyoruz.”

Başarılar Giderek Artıyor…

Yakın Doğu Üniversitesinin elde ettiği başarılardan da söz eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Üniversitemiz 2019 yılı akademik performans verilerine incelendiğinde akademisyenlerimiz ulusal veya uluslararası 813 etkinliğe katılmış, 1142 bilimsel etkinlik düzenlemiş, 864 bildiri sunmuş,1200’ün üzerinde uluslararası yayına imza atmış, öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın oranını 2’nin üzerine çıkardı. Ayrıca araştırmacılarımızın yapmış olduğu 5 patent başvurusunun 2’si olumlu sonuçlanmış, diğerlerinin prosedürleri devam etmektedir. Uzun süren Ar-Ge inovasyon çalışmaları sonucunda ilk test sürüşü başarıyla gerçekleştirilen yerli ve milli elektrikli aracımız Günsel’in lansmanı 20 Şubat’ta geniş bir katılımla gerçekleştirilecek. Sporda 2019 yılında Futbol hariç diğer tüm dallarda 1615 lisanslı sporcu ile atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, satranç, tenis, yüzme ve güreş gibi branşlarda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluklar ve rekorlara imza atıldı” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Dünyada Örneği Bulunmayan Büyük Bir Proje…

Sanatçı Lidiya Drozdova da yaptığı konuşmada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin inanılmaz dünyada tek, büyük, mükemmel ve örneği bulunmayan bir organizasyon olduğunu belirtti.

Sergisinde yer alan eserlerde kadına yer verdiğini dile getiren Drozdova, kadının mükemmel bir varlık olduğundan söz etti. Drozdova şöyle konuştu: “Sempozyuma geldiğimde kadından çok fazla erkek gördüm. Atölyelerde erkek sanatçılar vardı. Neden bu kadar az kadın sanatçı var diye sordum. Geldiğim zaman sadece 8 kız sanatçı vardı. Bu çok düşük bir sayı? Nedenini sorarsanız, sebebi şu ki; günlük yaşamda kadınlar ev, ocağı korur, rahatlık yaratır ve çocukları yetiştirir. Ve çocuklarının her biri için bir başarı hayali tasarlar ama bu kadar uğraş içinde resim için de zaman bulabiliyor. Kadınlar çok özeller. Sevgili Suat Bey bana sadece kadın konusunda çizmemi tavsiye etti. Resimlerde "Türk Hamamı" çizme fikri verdiğiniz için teşekkür ederim. Ve biliyor musunuz? Tuval üzerine kaç güzel kadın çizdim? Saymaya karar verdim, 48 kadın ve harika görüntüler ortaya çıktı. Umarım en azından erkek sanatçı sayısına biraz daha yakın olmuş oldu. Tüm erkek soyu, kadınlara hayran olduğunuz için bizimle ilgilendiğiniz ve sevdiğiniz için teşekkürler.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Manevi Yüksekliklerin ve Keşiflerin Başarısını Uyandıracak…

İgor Gushchin de yaptığı konuşmada, tüm dünya barış ve refahı için büyük bir kültür ve sanat topluluğunu bir araya getiren Dr. Suat İrfan Günsel’e teşekkür etti.

Gushchin, “Yaratıcı bir evren açma ve hepimize parlak bir gelecek için bu kadar büyük ölçekli bir projeye katılma fırsatı sunduğu için saygıdeğer Suat Günsel'e karşı yüreğim gurur ve şükranla doludur. İnsan yaratıcı olmak için Dünya'da var oldu. Bu yaratıcılığı dünyadaki insan bilinci ve kültürünün kumbarasını zenginleştirdi. Suat Günsel sayesinde biz tüm sanatçılar, öznel başarılarımızla, insan soyundan gelenler için hayatta kalabilecek resimlerden çok daha fazlasını yaptık. Yaratıcılığımızı güçlendirilen, tüm insanlığın ışık ve faydalı gelişimini sağlayan içimizde o çok ince olan ruhumuzu yaratır ve güçlendiririz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açma projesinin tüm insanlarda en iyi nitelikleri, manevi yüksekliklerin ve keşiflerin başarısını uyandırma fırsatı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Menteş Gündüz: “Suat Günsel İdeallerini ve Hayallerini Gerçekleştirme Başarısı Gösteriyor…”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Eski Bakanı, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz de, “Sanattan yoksun olan devletlerin hayat damarlarında biri kesilmiştir” sözünü hatırlatarak, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin insan bilincinde farklı boyutlarda bakış açısı geliştireceğini söyledi.

Sergi öncesi eserleri incelediğini dile getiren Milletvekili Gündüz, iki önemli konuya değinildiğini, eğer kendi özümüzü bulmak istersek üçüncü boyuttan bakmamızı, bakış açımızı değiştirmemizi ve kadının hayatımıza neler yaptığını gözümüze sokularak anlatıldığını bundan dolayı da sergi açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Gündüz, “Komite Başkanı Olarak Meclis’te geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yasasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Kadınların ne kadar mükemmel, ne kadar iyilik timsali olduklarını ve kadınsız dünyanın olmayacağı anlatılıyor. Kadına verilen önem ve iki boyutlu bakış açısı. Hayata insanlar hep iki yönden bakmak zorundadır. Aydınlığı bilmezseniz, karanlığın olduğunu anlayamazsınız, iyilik olmaza, kötülüğü bulamazsınız, hastalık olmazsa iyiliği bilemezsiniz. Yapılan üç boyuttu sanat eserleri kendi bilincimizi aramak isterse bunun kapısının sanat olduğunu görüyoruz. Kadın olmazsa hayat olmaz. Kadının yarattığı bizlerin ne kadar doğru olduğunu ve hayatın tek taraflı olmadığını görüyoruz ifadelerini kullandı.

“Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” sözünü dile getiren Gündüz, bu ifadenin sanatla anlatıldığını gördüğünü söyleyerek, şunları kaydetti: “Suat Hoca’yı da dünyaya getiren bir kadındır. 1988 yılından beri Suat Hoca’nın özellikle Denizcilik Fakültesinin kuruluşundan bu yana çok büyük hizmetleri oldu. Fakülte kurulduğunda rektörlük binasındaki ağaçları ektik. Su yoktu, kovalarla taşıdık suladık. Suat Hoca’nın hep yakın bir arkadaşı olarak idealleri ve hayallerini bildiğim için bugünlere gelmesinden büyük gurur duyuyorum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni kurarken çok hayalleri vardı. Ve bu hayallere ulaştı kendisini tebrik ediyorum. Bu tür sanatsal etkinliklerin hayat bulmasında öncülük eden Suat Hoca’ya teşekkür ediyorum. Burada yer alan sanatçılara teşekkür ediyorum. Bazı aksamları dışında tüm üretimi yerli olan Günsel otomobili yakında göreceğiz. Günsel ailesinin bir ferdi olmaktan çok gurur duyuyorum.”

Gümüş Anahtar Onur Ödülü Takdim Edilerek Sergi Açılışı Yapıldı…

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Eski Bakanı, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından Kazakistanlı Sanatçılar Lidiya Drozdova ile İgor Gushchin’e “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi. Daha sonra 2 ayrı kişisel serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiler, 12 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi iletişim Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.