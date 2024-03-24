4 aracı kasten çizdi!

23.03.2024 tarihinde, 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde faaliyet gösteren bir kafe önünde, Y.S.(E-45) 326 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verip tasarrufunda bulundurduğu anahtar ile park halinde bulunan dört ayrı şahsa ait araçların kaportasını kasten çizmek suretiyle hasara uğratmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.