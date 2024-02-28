41 Kere Maşallah! Kutruza Koop Spor'da

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nin iddialı takımı Koopspor, transfer çalışmaları kapsamında ülkenin en önemli şutörlerinden olan Halil Kutruza’yı kadrosuna kattı.

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nin iddialı takımı Koopspor, transfer çalışmaları kapsamında ülkenin en önemli şutörlerinden olan Halil Kutruza’yı kadrosuna kattı.

Deneyimli oyuncu takımın dünkü idmanında yer alırken, Koopspor Koçu Emrah Güven, Halil’in takımlarına önemli katkı koyacağını söyledi.

Güven, Marmara Spor Kulübü ile görüşerek anlaştıklarını ve transferi bu şekilde noktaladıklarını ifade etti.

Kutruza: Elimden geleni yapacağım

Koopspor’a transfer olan Halil Kutruza ise çok mutlu olduğunu, bugüne kadar Koopspor’da hiç forma giymediğini, kısmetin bu döneme olduğunu ifade etti.

Kutruza, takım için elinden geleni yapacağından kimsenin şüphesi olmamasını istedi.