Dağıstan resim sanatçıları ile Kırgızistan resim sanatçıları tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları iki ayrı toplam 55 eserden oluşan karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Dağıstanlı resim sanatçıları Patimat Guseynova, Gabibulla Gabibullaev, Magomed Dibirov, Zakaria Zakariaev’e ait 25 eser ile Kırgızistanlı resim sanatçıları Altynbek Torogeldiev, Ilias Sheripbaev, Mamyraly Eshbaev, Turgun Tashkuziev, Yrysbai Tolonov, Kanat Muratayev’e ait 30 eser ile iki ayrı karma resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından 22 Ocak 2020 Çarşamba günü açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 08.30’da Dağıstan resim sanatçıları Patimat Guseynova, Gabibulla Gabibullaev, Magomed Dibirov, Zakaria Zakariaev’e ait 30 eser ile Kırgızistan resim sanatçılarına ait 25 ve toplam da 55 eserden oluşan iki karma sergi Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi salonunda yer alacak.

Dağıstan sanatçıları sergisi

Dağısta resim sanatçılarından Gabibulla Gabibullayev’ın eserlerinde gerçekçilik, Patimat Guseynova’nın eserlerinde soyut, Magomed Dibirov’ın eserlerinde kendi topraklarının epik şiirsel ve yaratıcı bir ortamı olan dünyanın ahenkli birliği için aktif bir yaratıcı arayışla dikkat çekiyor. Sanatçı Zakaria Zakariaev’ın eserleri ise ulusal bir tarzda yapılmıştır.

Kırgızistan sanatçıları sergisi

Kırgızistanlı resim sanatçılarından Altynbek Torogeldiev,eserlerinde kendi şehrini ve o şehrin insanlarını tasvir ediyor. Sanatçı İlias Sheripbaev’ın eserleri ise ana köyünün ve çocukluk temasını tasvir ediyor.Yrysbai Tolonov da, anıtsal bir türde resim yapmaktadır. Mamyrali Eshbaev eserlerinde Kazakistan hayatını tasvir ediyor. Turgun Tashkuziev’ın eserleri savaş sonrası temasını anlatıyor. Kanat Muratayev’ın eserleri ise ulusal bir tarzda yapılmıştır, eserlerinde kendi halkının yaşamını ve hayatını yansıtmakta, atları ve basit günlük yaşamı tasvir etmektedir. Eser serileri yerel ve dekoratif olarak üretilmiş olup, yapıtlarında, halkının hayatını ortaya çıkarmaya çalışıyor.