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5’li Konferans bugün devam ediyor!

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5’li Konferans bugün devam ediyor!
Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı 5’li Konferans, 5 gün aradan sonra bugün İsviçre’nin Mont Pelerin kentinde devam ediyor.

Cenevre’de gerçekleşen 3 günlük yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından 12 Ocak’ta Kıbrıs’taki taraflar ve 3 garantör ülkenin katılımıyla başlayan konferansa, Yunanistan’ın hazırlık talebiyle 18 Ocak’a kadar ara verilmişti.

Cenevre’de varılan mutabakat uyarınca, 5 taraflı çalışma gruplarının katılacağı konferansta Kıbrıs Türk tarafını Müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil ediyor.

Nami başkanlığındaki çalışma adadan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile uzun bir çalışma toplantısı yaptı.

Çalışma grubunun, sürecin sağlıklı işlemesi ve planlandığı şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla konferans süresince Cumhurbaşkanı Akıncı ile yakın istişare içinde olacağı öğrenildi.

5’li Konferans’ın, 3 gün sürmesi öngörülen çalışmanın ardından ay sonu veya Şubat ayı başında, “Güvenlik ve Garantiler” başlıklarında süreci sonuca götürecek nihai kararın verilmesinin beklendiği siyasi seviyede sürmesi bekleniyor.

Elde edilen bilgiye göre, Mont Pelerin’de devam edecek 5’li Konferans’ta, tarafların, “Güvenlik ve Garanti”yle ilgili beklenti ve önerileri not edilecek.

Bu arada, konferansın ardından, “Güvenlik ve Garantiler” başlığının, diğer başlıklarla eş zamanlı nasıl yürütüleceğine ilişkin çalışma yöntemiyle ilgili değerlendirme yapılması da bekleniyor.

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