70 bisikletçi, 2 günlük etapta 215 kilometre sürüş yaptı

Ülkemizin en aktif bisiklet takımı olan Green Pedal Bisiklet Kulübü, Green Pedal 4. Ada Turu”nu gerçekleştirdi…

Geleneksel hale gelen ada turunun dördüncüsü başarılı bir şekilde yapılırken, yaklaşık 70 bisikletçinin katıldığı turu, tüm bisiklet severler sonuna kadar götürerek tamamlamayı başardı…

Bu turda bir ilk de yaşandı ve kadın bisikletçiler de turda yer aldı…

Dörter İnşaat ve Cortado Cafe’nin sponsor olduğu turda, toplam 215 kilometre mesafe yol katedildi…

1. Gün etabında İskele Long Beach Bölgesindeki Cortado Cafe-Mutluyaka-Lefkoşa-Gönyeli- Yılmazköy-Çamlıbel-Geçitköy-Karşıyaka ile Sempati Otel güzergahı geçildi…

2. Gün etabında ise Sempati Otel-Girne-Esentepe-Tatlısu-Büyükkonuk-Boğaztepe ve İskele Long Beach Cortado Cafe güzergahı takip edildi…

Turun tamamlanmasının ardından sponsor firmalar Dörter İnşaat ile Cortado Cafe tarafından tüm bisikletçilere katılım belgesi de takdim edildi…