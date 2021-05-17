8 milyon yıllık timsah kafatası bilim insanlarını ‘aştı’

2009 yılında, ‘kuzey toprakları’ olarak adlandırılan bölgede bulunan kafatasının bilim dünyasının bildiği bir ‘baru genus’a ait olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni araştırmalar, daha önce ismi konulmamış, 2022’de adı konulacak yeni bir baru türüne ait olduğunu ortaya koydu.

Araştırmayı yapan isimlerden Dr Adam Yates şunları söyledi: “Baru cinsinin milyonlarca yıl önce bu topraklarda yaşadığını biliyorduk. Alcoota’da bulunan kafatasını da bildiğimiz bir baruya ait sandık. Ancak daha sonra bizim Avustralya’da yaşadığından haberdar olmadığımız yeni, henüz tanımlanmamış bir türüne ait olduğunu anladık. En yakın akrabalarından bile belirgin farkları var. Baru’ların en güçlü üyesi. Dişleri de daha büyük.”