99 Yaşında Torunlarının Çocuklarıyla Yeniden İlkokul Sıralarında

Cuma günü 99 yaşına girecek Priscilla Sitienei Kenya’nın kırsal bölgesinde taştan bir okulda, kendisinden neredeyse 90 yaş küçük sınıf arkadaşlarıyla birlikte ders dinleyip notlar alıyor.

Gri etek ve yeşil süveterden oluşan üniformasıyla oturduğu sırada torunlarının çocuklarına iyi örnek olmak ve yeni bir kariyer edinmek için okula geri döndüğünü söylüyor: “Eskiden ebeydim o yüzden doktor olmayı isterim.“

Reuters’a konuşan Sitienei çocuklarının okula dönme kararını desteklediğini söylüyor.

Kenya hükümetinin 2003’te ilkokul eğitimine teşvik etmek için aldığı kararla eğitim fırsatını kaçırmış birçok yaşlıya okula geri dönme imkanı doğdu.

Sitienei da bu yaşlı bireylerden biri. Aynı zamanda bir film ‘yıldızı.’ Hikayesini anlatan ‘Gogo‘ filminin tanıtımı için geçen yıl Fransa’nın başkenti Paris’e giden Sitienei bu yıl da ABD’nin New York kentine gidecek.

İlkokul altıncı sınıf öğrencisi Sitienei amacının film yıldızı olmaktan çok daha başka olduğunu söylüyor.

Eğitimine devam etme fikri geçen yıl yıl torunun kızı hamile kalıp okulu bıraktığında aklına gelmiş: “Şakayla karışık okulda kalan ücret bakiyesi olup olmadığını sordum. O da var deyince, ‘Okula başlamak için ben kullanacağım‘ dedim.”

Torununun kızı doğumdan sonra okula geri dönmeyince Sitienei okula başlamış.

Şimdi diğer torun çocuklarıylarıyla sınıf arkadaşı olarak eğitimini sürdürüyor.