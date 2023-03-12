Avrupa Birliği (AB), 20 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağış Konferansı düzenleyecek. Brüksel'de yapılacak konferansı, birliğin yürütme organı Avrupa Komisyonu ve İsveç'in dönem başkanı olduğu AB Konseyi organize ediyor.

Konferansta sunumu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yapacak.

Ursula von der Leyen, Türkiye ve Suriye'de depremzedelere destek için bir araya gelineceğini söyledi.

Von der Leyen, "Dayanışmamız depremden sonraki ilk saatlerde olduğu gibi güçlü devam edecek. Türkiye ve Suriye'deki halklara söz veriyoruz, onlarla bu uzun yolda beraberiz. Tüm milletleri, kamusal ve özel bağışçıları katkı yaparak hayatlarını kaybedenlerin anısını ve ilk yardımcıların kahramanlığını onurlandırmaya, en önemlisi de depremzedeler için daha iyi bir gelecek inşa etmeye davet ediyorum" dedi.

Ulf Kristersson ise AB Konseyi Başkanı olarak İsveç'in AB ve uluslararası ortaklarla yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.