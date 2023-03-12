  • BIST 5.384,56
  • Altın 1140.151
  • Dolar 18.9629
  • Euro 20.1724
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPİAR Araştırma: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 15 puan önünde; CHP birinci parti

AB 20 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağış Konferansı düzenleyecek

» »
Avrupa Birliği (AB), 20 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağış Konferansı düzenleyecek. Brüksel'de yapılacak konferansı, birliğin yürütme organı Avrupa Komisyonu ve İsveç'in dönem başkanı olduğu AB Konseyi organize ediyor.
AB 20 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağış Konferansı düzenleyecek

Konferansta sunumu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yapacak.

Ursula von der Leyen, Türkiye ve Suriye'de depremzedelere destek için bir araya gelineceğini söyledi.

Von der Leyen, "Dayanışmamız depremden sonraki ilk saatlerde olduğu gibi güçlü devam edecek. Türkiye ve Suriye'deki halklara söz veriyoruz, onlarla bu uzun yolda beraberiz. Tüm milletleri, kamusal ve özel bağışçıları katkı yaparak hayatlarını kaybedenlerin anısını ve ilk yardımcıların kahramanlığını onurlandırmaya, en önemlisi de depremzedeler için daha iyi bir gelecek inşa etmeye davet ediyorum" dedi.

Ulf Kristersson ise AB Konseyi Başkanı olarak İsveç'in AB ve uluslararası ortaklarla yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Türkiye ile koordinasyon içinde yapılacak konferans tüm AB üyesi ülkelere, birliğe aday ülkelere, potansiyel adaylara, komşulara, partner ülkere, Rusya dışındaki G20 üyelerine, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve Birleşmiş Milletler üyelerine, insani yardım kuruluşları ile finansal kurumlara açık olacak.

AB, uluslararası ortaklarına ve küresel bağışçılarına, deprem sonrası Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma çağrısı yaptı.

AB, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin yanı sıra, barınma ihtiyacını karşılayacak ekipmanlar ve tıbbi malzeme yardımı göndermişti.

Depremin ardından Türkiye'ye 1750 arama kurtarma görevlisi ve 111 köpek gönderilmişti.

Türkiye'ye 12 milyon, Suriye'ye de 10 milyon euro maddi yardım yapılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Papa: Çok yorulursam istifa ederim10 Mart 2023 Cuma 14:27
  • Fransa’da grevin etkisi: Sokaklarda tonlarca çöp birikti10 Mart 2023 Cuma 14:01
  • Dendias: Olumlu atmosfer, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirilmeli10 Mart 2023 Cuma 11:21
  • Fransa’da nükleer santralde çatlak: Alarm verildi09 Mart 2023 Perşembe 17:58
  • Yunan iş insanı, Ürdün Prensesi ile evlenebilmek için Müslüman oldu09 Mart 2023 Perşembe 13:38
  • Fransa’daki grev nedeniyle THY’den sefer iptalleri09 Mart 2023 Perşembe 12:36
  • Alman medyasından sabotaj iddiası08 Mart 2023 Çarşamba 15:45
  • Tren kazasına öfkenin büyüdüğü Yunanistan’da büyük grev08 Mart 2023 Çarşamba 13:29
  • İspanya’da önemli adım: Yöneticilerin en az yüzde 40’ı kadın olacak07 Mart 2023 Salı 22:42
  • Yunanistan’da yarın hayat duracak07 Mart 2023 Salı 18:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti