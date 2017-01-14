 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

AB Dönem Başkanı “Zirvenin sonuçları olumlu bir adım”

»
AB Dönem Başkanı “Zirvenin sonuçları olumlu bir adım”
Avrupa Birliği Dönem Başkanı Malta, Cenevre Zirvesi’nden ‘müzakerelerin devam etmesi’ yönünde çıkan kararı ‘olumlu’ olarak değerlendirdi.

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı`nı yürüten Malta Dışişleri Bakanı George Vella, Cenevre`de Kıbrıs sorunuyla ilgili yapılan müzakerelerin devam etmesini ve şekillenmesini’ memnuniyetle karşıladık” ifadelerini kullandı.

Malta Dışişleri Bakanı, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması durumunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bloke ettiği fasılların açılacağını ve Türkiye – AB ilişkilerinin daha olumlu olacağını belirtti.

Vella, “AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin kopmaması gerekir.Çünkü Türkiye Avrupa Birliği`nin strateji ortağıdır ve bölge için önemlidir” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akel'den önemli açıklama13 Ocak 2017 Cuma 19:46
  • Anastasiadis "haritanın basına sızması" ile ilgili konuştu13 Ocak 2017 Cuma 18:34
  • Başbakan Özgürgün Cenevre'den ayrıldı13 Ocak 2017 Cuma 18:22
  • "Bugün çözüme düne oranla daha yakınız!"13 Ocak 2017 Cuma 17:57
  • Özgürgün: Erdoğan açıklamasaydı, biz de söylemezdik13 Ocak 2017 Cuma 17:45
  • Eide'den umut dolu açıklama!13 Ocak 2017 Cuma 16:38
  • “Cenevre'de eşi görülmemiş bir baskıyla karşı karşıyayız”13 Ocak 2017 Cuma 16:04
  • Eidie "Cenevre süreci devam ediyor"13 Ocak 2017 Cuma 15:32
  • Özgürgün: Harita vermek elimizdeki bütün kozları vermek demektir13 Ocak 2017 Cuma 14:57
  • Erdoğan: Biz sonsuza dek Kıbrıs'tayız!13 Ocak 2017 Cuma 14:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti