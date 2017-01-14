AB Dönem Başkanı “Zirvenin sonuçları olumlu bir adım”

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Malta, Cenevre Zirvesi’nden ‘müzakerelerin devam etmesi’ yönünde çıkan kararı ‘olumlu’ olarak değerlendirdi.

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı`nı yürüten Malta Dışişleri Bakanı George Vella, Cenevre`de Kıbrıs sorunuyla ilgili yapılan müzakerelerin devam etmesini ve şekillenmesini’ memnuniyetle karşıladık” ifadelerini kullandı.

Malta Dışişleri Bakanı, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması durumunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bloke ettiği fasılların açılacağını ve Türkiye – AB ilişkilerinin daha olumlu olacağını belirtti.

Vella, “AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin kopmaması gerekir.Çünkü Türkiye Avrupa Birliği`nin strateji ortağıdır ve bölge için önemlidir” şeklinde konuştu.