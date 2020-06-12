  • BIST 108.737
  • Altın 381,043
  • Dolar 6,8231
  • Euro 7,7298
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Trump'ın Ucm Kararına Tepki

» »
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Trump'ın Ucm Kararına Tepki
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Trump'ın Ucm Kararına Tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamasından "ciddi endişe" duyduğunu bildirdi.

Borrell, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin UCM'ye desteğinin geçmişten bugüne sürdüğünü belirterek, "UCM, uluslararası hukukun tesis edilmesinde ve en ağır uluslararası suçların çözülmesinde kilit rol oynamaktadır." dedi.

Mahkemenin rolüne tüm devletler tarafından saygı duyulması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, Trump'ın kararından "ciddi endişe duyduğunu" ifade etti.

Borrell, konunun AB Dışişleri Bakanları Toplantısında gündeme gelebileceğini kaydetti.

Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzalamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de Kristof Kolomb heykelinin başı koparıldı11 Haziran 2020 Perşembe 11:45
  • Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest bırakıldı11 Haziran 2020 Perşembe 11:20
  • Beyaz Saray Sözcüsü: "Trump, polislerin çoğunun iyi insanlar olduğunu biliyor"11 Haziran 2020 Perşembe 10:29
  • BM İnsan Hakları Uzmanlarından "Abd'deki Polis Şiddetine" Kınama11 Haziran 2020 Perşembe 10:26
  • George Floyd'un Kardeşinden ABD Kongresine "Adalet" Çağrısı11 Haziran 2020 Perşembe 09:51
  • Amazon'dan Yüz Tanıma Teknolojisinin Polis Tarafından Kullanımına Erteleme Kararı11 Haziran 2020 Perşembe 09:46
  • ABD Tarihinde İlk Siyahi Kuvvet Komutanı Atandı10 Haziran 2020 Çarşamba 15:00
  • Trump'ın Savunma Bakanı Esper'i Görevden Almanın Eşiğinden Döndüğü İddia Edildi10 Haziran 2020 Çarşamba 09:37
  • ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi10 Haziran 2020 Çarşamba 08:02
  • Brezilya'da Amazon'daki Ormansızlaşma Salgın Döneminde Artış Gösterdi09 Haziran 2020 Salı 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti