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ABD-Çin hattında yeni gerilim

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ABD-Çin hattında yeni gerilim
ABD-Çin hattında yeni gerilim

Çin’in ABD’nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması kararının ardından, Pekin yönetimi de, Chengdu’daki ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldı.
Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki konsolosluk gerginliği sürüyor.

Washington, Çin’den Houston’daki konsolosluğunu kapatmasını istedi. Karara ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan açıklama geldi. Pompeo, Çin’in konsolosluğu casusluk merkezi gibi kullandığını belirtti. Fikri mülkiyet hırsızlığı yapılması sebebiyle kapatma kararı aldıklarını söyledi. Çin’e karşı daha agresif önlemler almaya başlandığını vurgulandı.

ABD Adalet Bakanlığı da 3 Çin vatandaşının sahte vize bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındıklarını açıkladı.

Karara tepki gösteren Pekin yönetiminden Washington’a misilleme gecikmedi.

Çin’in güneyinde bulunan Chengdu şehrindeki Amerikan konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

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