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ABD Savunma Bakanı: SDG'nin petrol yataklarını kontrol etmesini sağlayacağız

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki petrol yataklarını 'IŞİD'den koruma' amacında olduklarını, aynı zamanda 'Suriye ve Rusya'nın buraya erişimini engellemek ve petrol gelirlerinin SDG'ye gitmesi' için bölgeyi kendilerinin kontrol edeceğini belirtti
ABD Savunma Bakanı: SDG'nin petrol yataklarını kontrol etmesini sağlayacağız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün yaptığı basın toplantısında ABD askerlerinin Suriye'de petrol yataklarını kontrol etme planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Petrol yataklarını IŞİD'den koruma amacında olduklarını belirten Esper, Suriye ve Rusya'nın buraya erişimini engellemek ve petrol gelirlerinin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) gitmesini sağlamak istediklerini dile getirdi.

Esper, "SDG'nin IŞİD tutsaklarını gözetim altında tutabilmeleri, kendi birliklerini silahlandırabilmeleri ve IŞİD'i mağlup etmek konusunda bize destek olmaları için bu kaynaklara erişimini sağlamak istiyoruz" dedi.

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