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ABD soğuk havaya teslim: Çok sayıda ölü var, elektrikler kesildi

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ABD'yi etkisi altına alan "Eliott" adı verilen kar fırtınasında ülke genelinde çok sayıda insan hayatını kaybederken, 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
ABD soğuk havaya teslim: Çok sayıda ölü var, elektrikler kesildi

Ulusal Hava Servisi (NWS), Kuzey Kutbu’ndan gelerek ülkenin yaklaşık üçte ikisini etkisi altına alan dondurucu rüzgarların, ülkenin orta ve doğu kesimlerinde hafta sonunda da etkisini sürdüreceğini duyurdu.

USA Today’in haberine göre, ülke genelinde yaşanan hava koşullarına bağlı kazalarda şu ana kadar en az 17 kişi yaşamını yitirdi.

Dondurucu soğuk ve kar fırtınası yaşamı durma noktasına getirdi.

Cuma gününden bu yana ölü sayısı iki katına çıkarken, kar fırtınasının en etkili olduğu eyaletlerde meydana gelen zincirleme kazalarda da onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer, bazı bölgelerde saatte 115 kilometreye ulaşan kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğünü belirtti.

 

1 MİLYONDAN FAZLA EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Poweroutage sitesine göre, ülke genelinde 1 milyondan fazla ev ve iş yeri elektrik kesintileriyle boğuşurken, yetkililer, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle arızaların tamir edilmesinin günler alabileceği uyarısında bulundu.

ABD’de dondurucu soğuklar nedeniyle ülke nüfusunun yüzde 60’ına denk gelen 200 milyondan fazla kişiye “Kış fırtınası uyarısı veya tavsiyesi” yapıldı.

Fırtına nedeniyle ülkenin orta batı kesimindeki Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıklar sıfırın altında 45 santigrat dereceyi görürken, Florida ve Georgia gibi güney eyaletlerinde Noel Bayramı’nda rekor seviyede soğukların kaydedildiği bildirildi.

BIDEN’DAN ÇAĞRI GELDİ

New York, Virginia, Kentucky, Georgia, Kuzey Carolina ve Oklahoma dahil birçok eyalette olağanüstü hal ilan edilirken, ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşları uyarıları dikkate almaya çağırdı.

Uçuş takip sitesi FlightAware, Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 8 binden fazla uçuşun iptal edildiğini ve 25 binden fazla uçuşta gecikme yaşandığını aktardı.

Uçuşları iptal edilen ya da geciken Amerikalılar havalimanlarında mahsur kalırken, yetkililer, vatandaşlardan hava şartlarını dikkate alarak güvenli bir Noel Bayramı için zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

“HAYATİ TEHLİKE OLUŞABİLİR”

ABD’de, 21 Aralık’ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, “nesilde bir kez görülebilecek” şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, “Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine” işaret etmişti.

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eşdeğer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Fırtına nedeniyle New Jersey’nin Manhattan’a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri’nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.

Queens ve Brooklyn’in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti. 

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