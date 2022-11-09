  • BIST 4.388,56
  • Altın 1023.142
  • Dolar 18.5893
  • Euro 18.731
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

ABD’de 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiye sahibini buldu

» »
ABD'de Powerball piyangosu çekilişinde, 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiyeyi California'dan ismi açıklanmayan talihlinin kazandığı bildirildi.
ABD’de 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiye sahibini buldu

Şanslı numaraları pazartesi duyuran Powerball yetkilileri, ABD’de ara seçimlerin yapıldığı günde, ülke tarihindeki en büyük ikramiye olan 2,04 milyar doların California’dan bir talihliye çıktığını duyurdu.

Talihli, büyük ikramiyeyi peşinen talep etmesi durumunda, her türlü vergi ve kesintilerden sonra hesabına 997,6 milyon dolar yatırılacak.

Aynı çekilişte, Florida’dan bir talihlinin ise beş sayıyı eşleştirdiği ve rakamı katlayan opsiyonu seçtiği için 2 milyon dolar kazandığı belirtildi. Ayrıca, 16 eyalette 22 kişi son çekilişte 1’er milyon doların sahibi oldu.

Powerball, yıl içinde 1 milyar doları aşan ikinci ikramiyeyi talihlisine kazandırırken, ABD tarihinde ilk defa bir çekilişte ikramiye miktarı 2,04 milyar dolara ulaştı.

ABD’deki en popüler piyangolardan Powerball, 1992’den bu yana 45 eyalette, Columbia Bölgesi (D.C.), Porto Riko ve Virgin Adaları’nda oynanıyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Washington Post: ABD gizlice Zelenskiy’e baskı yapıyor06 Kasım 2022 Pazar 22:42
  • ABD eski başkanı Obama, Dr. Öz’ü hedef aldı: Kürsüden çok sert konuştu06 Kasım 2022 Pazar 15:21
  • ABD ile Rusya arasında şimdi de ‘penis’ krizi çıktı05 Kasım 2022 Cumartesi 20:42
  • ABD’de piyango ödülü 1,5 miyar dolara yükseldi05 Kasım 2022 Cumartesi 14:51
  • Fed: ABD’de Enflasyon Kabul Edilemez Derecede Yüksek Devam Ediyor05 Kasım 2022 Cumartesi 09:55
  • Sadece ünlüler ya da zenginler girebiliyor… Özel gece kulübünün dansçısı yaşadıklarını anlattı04 Kasım 2022 Cuma 23:39
  • ABD’de Mega Millions’ta büyük ikramiye 119 milyon dolara çıktı03 Kasım 2022 Perşembe 15:04
  • Fed faiz kararını açıkladı02 Kasım 2022 Çarşamba 21:12
  • ABD’de ara seçim anketi: ‘Ülke kontrolden çıktı’01 Kasım 2022 Salı 23:46
  • Çiftlikte gizli mezardan 47 insana ait kalıntı çıktı01 Kasım 2022 Salı 22:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti