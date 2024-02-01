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ABD'de gençler İsrail'in Gazze'ye saldırılarından rahatsız

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ABD'de gençler, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye yönelik saldırılarından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.
ABD'de gençler İsrail'in Gazze'ye saldırılarından rahatsız

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Georgetown ve Howard Üniversitesindeki gençler ile konuşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusundaki fikirlerini sordu.

Howard Üniversitesinden 18 yaşındaki Jaden Robert, yaşananları sosyal medyadan takip ettiğini belirterek bölgede bir "soykırım" yaşandığını belirtti.

Gazze'deki gazetecileri de yakından izlediğini belirten Robert, "Gazeteciler gerçekten olan bitene ilişkin bilmediğimiz bilgileri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hala hayatta olan gazeteciler, bilgi yaymak için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

Biden yönetiminin Gazze konusundaki tutumunu da "iğrenç" olarak nitelendiren Robert, "Ben Biden'a oy verdim. (Donald) Trump ile onun arasında bir seçim yapmamız gerekiyordu ve onu seçtik. Bunun sorumlusu biziz. (Biden) İsrail'i destekledi, onları fonladı. Hala onları fonlamaya ve desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Biden yönetimini eleştirdiler

Aynı üniversiteden 19 yaşındaki Amaya Clard de "Bir soykırımın sürdüğünün, Filistin halkının yerinden edildiğinin ve İsrail'in onları yerinden etmek için Filistinlilere zulmettiğinin farkındayım." diye konuştu.

Biden yönetiminin bu konudaki tutumundan dolayı da "hayal kırıklığına" uğradığını dile getiren Clard, "Dünyadaki en güçlü liderlerden biri olarak adım atmasını, olanlara karşı gücünü kullanması ve yaşanan soykırımı kınamasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Yine aynı üniversiteden 19 yaşındaki Geenan Altayb ise "Gazze'de yaşananlar hakkında sadece her gün çocukların, ailelerin, kadınların öldürüldüğünü ve buna bağışlar yapıldığını biliyorum." görüşünü paylaştı.

"Yürek burkan manşetler ardı ardına geliyor"

Georgetown Üniversitesinden 21 yaşındaki Austin Nellesse ise Gazze'de yaşananları hemen hemen her gün takip ettiğini belirterek, "Yaşananlar çok talihsiz ve trajik." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı üniversiteden 21 yaşındaki Diego Bigelow ise "Başından beri yaşananlar korkunç bir durum. Yürek burkan manşetler ardı ardına geliyor, bu dehşet verici." ifadesini kullandı.

İngiliz The Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketinin geçen hafta yayımlanan anketi, ABD'lilerin üçte birinden fazlasının, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım yaptığını düşündüğünü göstermişti.

Bu ankette 18-29 yaş aralığındaki gençlerin, diğer yaş gruplarına kıyasla "soykırım işlendiğine dair inancının" daha yüksek olduğu görülmüştü.

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