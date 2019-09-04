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ABD'de kurşun geçirmez okul çantalarının satışları 4 katına çıktı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son bir ayda üst üste yapılan iki silahlı saldırının ardından kurşun geçirmez okul çantalarının satışı yüzde 300 arttı.
ABD'de kurşun geçirmez okul çantalarının satışları 4 katına çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son bir ayda üst üste yapılan iki silahlı saldırının ardından kurşun geçirmez okul çantalarının satışı yüzde 300 arttı.

 

Euronews'in haberine göre, ABD'de silah kontrolü yasalarının yeterli olmayışı ve ülke genelinde üst üste gelen silahlı saldırıların ardından endişeli ebeveynler bu çantaları almaya yönleniyor.

 

Bullet Blocker, TuffyPacks ve Guard Dog Security gibi Amerikan şirketlerinin yetkilileri, Amerikan medyasına verdikleri röportajlarda, ABD'de son bir ayda yaşanan silahlı saldırıların ardından ürünlerine taleplerin hızla yükseldiğini belirtti.

Öte yandan fiyatları 100 ila 500 Amerikan Doları arasında değişen kurşun geçirmez okul çantalarına tepkiler de gecikmedi.

Kurşun geçirmez çantaların yerine silah kontrolü yasalarının güçlendirilmesi gerektiğini düşünenler söz konusu çanta satışlarını eleştirdi.

ABD’de Temmuz ayında Dayton ve El Paso kentlerinde 24 saat içinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Kurşun geçirmez sırt çantaları üreticisi Guard Dog, Florida eyaletinin Parkland kentindeki Stoneman Douglas Lisesi’nde geçen yıl düzenlenen silahlı saldırı sonrası bu çantalara talebin arttığını dile getirdi.

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