  • BIST 4.940,93
  • Altın 1242.437
  • Dolar 19.2484
  • Euro 20.9534
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

ABD’den Microsoft’a milyon dolarlık ceza

»
ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un ABD'nin ihracat denetimleri ve yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada uzlaşmaya giderek toplam 3,3 milyon dolarlık para cezası ödeyeceği bildirildi.
ABD’den Microsoft’a milyon dolarlık ceza

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) ABD’nin ihracat denetimleri ve yaptırım yasalarının ihlalleri nedeniyle Microsoft’a toplam 3,3 milyon dolarlık para cezası verdiği aktarıldı.

Microsoft’un iddia edilen ihlalleri hem BIS’ye hem de OFAC’ye gönüllü olarak açıkladığı belirtilen açıklamada, şirketin BIS’nin İhracat İcra Ofisi ve OFAC tarafından yürütülen ortak soruşturmada işbirliğine gittiği kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft’un Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşla bağlantılı olarak uygulanan ihracat kontrolleri ve yaptırımlardan önce süre gelen durumu keşfettikten sonra düzeltici önlemler aldığı bildirildi.

BIS’nin Microsoft’a 624 bin 13 dolar idari para cezası verdiği belirtilen açıklamada, OFAC’nin ise yaptırım düzenlemelerinin Ukrayna/Rusya, Küba, İran ve Suriye’yi kapsayan 1.339 ihlali için 2 milyon 980 bin 266 dolarlık ceza verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft’a OFAC ile uzlaşma anlaşması kapsamındaki gereksinimlerini karşılaması şartına bağlı olarak BIS tarafından 276 bin 382 dolarlık bir kredi verildiği ve toplam ceza tutarının 3 milyon 327 bin 897 dolar olduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise 2012 ve 2019 yılları arasında meydana gelen ihlallerin çoğunun Kırım bölgesinde yaptırım uygulanan Rus varlıkları veya kişilerle ilgili olduğu, Microsoft’un ürünlerinin yaptırım uygulanan taraflarca kullanımını belirleyip engellememesinin bir sonucu olarak meydana geldiği belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA, Artemis II’de görev alacak ekibi tanıttı04 Nisan 2023 Salı 19:58
  • Elon Musk’a soğuk duş: ‘Mavi tık almayacağız’02 Nisan 2023 Pazar 23:30
  • Elon Musk, Twitter’ı dünyanın en büyük finans kuruluşu yapmak istiyor02 Nisan 2023 Pazar 20:46
  • Bilim insanları dünyanın en hafif boyasını üretti02 Nisan 2023 Pazar 14:53
  • Apple’dan uyarı: Telefonu göğsünüze çok yaklaştırmayın01 Nisan 2023 Cumartesi 21:25
  • ChatGPT’ye Avrupa’da ilk yasak geldi01 Nisan 2023 Cumartesi 12:28
  • Bilim insanları, beyindeki iç pusulanın nasıl çalıştığını tespit etti31 Mart 2023 Cuma 23:46
  • ABD’de bir öğrenci yapay zekayla haberlerde siyahilere ayrımcılığı tespit etti30 Mart 2023 Perşembe 22:04
  • ABD’de TikTok ve Meta’ya dava açıldı29 Mart 2023 Çarşamba 20:20
  • Elon Musk’tan Bill Gates’e yapay zekâ çıkışı: “Anlayışı sınırlı”29 Mart 2023 Çarşamba 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti