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AB’den Brexit’in ertelenmesine koşullu destek

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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit’in kısa süreli ertelenmesi talebine ancak Avam Kamarası’nın onayını alması durumunda onay vereceklerini söyledi.
AB’den Brexit’in ertelenmesine koşullu destek

Avrupa Birliği Konseyi Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit’in ertelenmesi talebine ancak ertelemeyi Avam Kamarası’ndan geçirmesi durumunda onay vereceklerini söyledi. Tusk bu şartını May'e ilettiğini kaydetti.

Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen Tusk, İngiltere Başbakanı May tarafından talep edilen Brexit’in kısa süreliğine ertelenmesinin "mümkün" olduğunu söyledi.

May bugün Tusk’a yazdığı mektupta, AB ile vardığı anlaşmanın parlamentodan geçmesi için zamana ihtiyacı olduğunu, bu nedenle İngiltere’nin AB’den çıkışının 30 Haziran’a ertelenmesini talep etmişti. 

Tusk yaptığı açıklamada AB üyesi 27 ülkenin de ertelemeyi kabul edeceğine inandığını ancak bunun İngiltere Parlamentosu’nun onayını alması şartına bağlı olduğunu söyledi.

Tusk ertelemenin süresinin uzatılmasının da tartışmaya açık olduğunu söyledi.

Ancak Tusk İngiltere’nin AB’den çıkışının Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağı 23 Mayıs’tan sonraya sarkmasının “siyasi ve yasal” bazı sorunları da gündeme getireceğini kaydetti.

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