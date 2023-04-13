AB’den Ukrayna’ya 1 milyar Euro’luk finansman

Avrupa Birliği (AB) Avrupa Barış Fonu, Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar Euro'luk bütçeye onay verdi.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Barış Fonu adlı mali araç kapsamında Ukrayna’ya yönelik mühimmat desteği için 1 milyar Euro’luk bütçeyi onayladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna ordusunu desteklemek amacıyla Avrupa Barış Fonu adlı mali araç kapsamında 1 milyar avroluk finansman paketi kabul edildi.

TOPLAM DESTEK 4,6 MİLYAR EURO

Böylece AB, üye ülkelere 9 Şubat – 31 Mayıs 2023 döneminde mevcut stokları ya da verdikleri siparişler üzerinden Ukrayna’ya bağışladıkları mühimmat için geri ödeme yapabilecek.

Tedbir, üye ülkelerin 20 Mart’ta vardıkları ve sene sonuna kadar Ukrayna’da 1 milyon top mermisi gönderme hedefiyle ilgili teslimatı ve ortak tedariki hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu yardımla birlikte AB’nin Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna’ya yönelik toplam katkısı 4,6 milyar Euro’ya çıkacak.