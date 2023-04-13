  • BIST 5.135,55
  • Altın 1268.322
  • Dolar 19.3288
  • Euro 21.3646
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da korkutan deprem...

AB’den Ukrayna’ya 1 milyar Euro’luk finansman

» »
Avrupa Birliği (AB) Avrupa Barış Fonu, Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar Euro'luk bütçeye onay verdi.
AB’den Ukrayna’ya 1 milyar Euro’luk finansman

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Barış Fonu adlı mali araç kapsamında Ukrayna’ya yönelik mühimmat desteği için 1 milyar Euro’luk bütçeyi onayladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna ordusunu desteklemek amacıyla Avrupa Barış Fonu adlı mali araç kapsamında 1 milyar avroluk finansman paketi kabul edildi.

TOPLAM DESTEK 4,6 MİLYAR EURO

Böylece AB, üye ülkelere 9 Şubat – 31 Mayıs 2023 döneminde mevcut stokları ya da verdikleri siparişler üzerinden Ukrayna’ya bağışladıkları mühimmat için geri ödeme yapabilecek.

Tedbir, üye ülkelerin 20 Mart’ta vardıkları ve sene sonuna kadar Ukrayna’da 1 milyon top mermisi gönderme hedefiyle ilgili teslimatı ve ortak tedariki hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu yardımla birlikte AB’nin Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna’ya yönelik toplam katkısı 4,6 milyar Euro’ya çıkacak. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya: Çin’in değişen rolünü dikkate alıyoruz13 Nisan 2023 Perşembe 15:25
  • Hayırlı Cuma Anlaşması'nın 25. yıl dönümü | İngiltere Başbakanı Sunak ile ABD Başkanı Biden Kuzey İrlanda'da bir araya geldi.13 Nisan 2023 Perşembe 11:26
  • Macron’a Amsterdam’da protesto: Gösterici yaka paça indirildi12 Nisan 2023 Çarşamba 20:15
  • Macron'un "ABD'den bağımsız Avrupa" vizyonu transatlantik hattı gerdi12 Nisan 2023 Çarşamba 18:51
  • İtalya, göçmen akını nedeniyle OHAL ilan etti12 Nisan 2023 Çarşamba 12:00
  • Avusturya sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmak istiyor12 Nisan 2023 Çarşamba 10:59
  • Almanya'da esrara yeşil ışık11 Nisan 2023 Salı 20:59
  • Fransa ve Hollanda arasında 23 yıl sonra bir ilk11 Nisan 2023 Salı 20:59
  • Alman ordusu ile ilgili endişe yaratan öngörü11 Nisan 2023 Salı 19:52
  • Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor11 Nisan 2023 Salı 19:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti