‘Acil durumlarda saniyelerin önemli olduğu unutulmamalıdır’

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. İpek Gülin Ağar günümüzde acil tıbbi hastalıklar, afetler ve şiddet olaylarının sık görülmekte olduğunu ve bu nedenle, hasta veya yaralının yaşam şansını artırmak, oluşabilecek komplikasyonları önlemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak için hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Ağar acil sağlık hizmetlerinin; acil bir hastalık ya da kaza sonrası ortaya çıkan, zaman kaybı olmaksızın müdahale gerektiren durumlarda, hasta ya da yaralının yaşamının ve yaşam kalitesinin korunması için, konusunda özel eğitim almış ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetlerini kapsadığını söyledi. Acil Tıp Uzmanı Dr. İpek Gülin Ağar, sistemik hastalıklar veya yaralanmalar sonrası oluşabilecek hasarı en aza indirmek ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek için tıbbi bakım ve müdahale sağlamanın ve hastanın bir sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde naklinin acil sağlık hizmetlerinin temel hedefleri arasında yer aldığını ifade etti . Ağar bu bağlamda toplumsal farkındalığı arttırabilmek amacı ile her yıl 1-7 Aralık tarihlerini kapsayan dönemin "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" olarak kutlandığını kaydetti.

‘ Sağlık çalışanları görevlerini, her türlü zorluğa rağmen özveriyle sürdürmektedir ‘

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. İpek Gülin Ağar” haftanın 7 günü, günün 24 saati kesintisiz hizmet veren acil sağlık hizmetleri ekipleri, görevlerini büyük bir fedakarlıkla gerçekleştirmeye çalışırken, acil çağrı merkezine yapılan asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve bunun sonucunda hasta konumunun net olarak belirlenememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi gibi nedenler ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırmaktadır” diyerek sürdüğü açıklamasını şu uyarılarla bitirdi:

“Acil sağlık hizmetleri haftası nedeniyle belirtmek isterim ki; saniyelerin önem kazandığı acil müdahale gerektiren durumlarda, trafikte ilerleyen ambulansa yol verme konusunda ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi, acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi hayati önem taşımaktadır. Yaşam kurtarma zincirinin en önemli halkalarından olan acil sağlık hizmetleri ekiplerinde yer alan, insan hayatını her şeyin önünde tutan sağlık çalışanlarının görevlerini, karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen özveriyle sürdürdüğü hatırlanmalıdır. Vatandaş olarak bu farkındalıkla hareket etmemiz acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlayacaktır.”