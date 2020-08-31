‘ Açılım gelişme için önemli’

Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüşen Tatar, belediye binası üzerinden Kapalı Maraş’ı inceledi.

Kapalı Maraş’ın Gazi Mağusa’nın daha da gelişmesine önemli bir katkı yapacağına işaret eden Tatar, diplomatik ve altyapı çalışmalarını müteakip, Maraş’ın önümüzdeki aylarda açılmasının gündeme geleceğini söyledi.

Haksız eleştirilere karşın, pandemi sürecini başarı ile yürüttüklerini ifade eden Tatar, KKTC’nin başarısının dünyada yankı uyandırdığını hatırlattı

Bu algının, üniversitelerdeki öğrenci sayısının artmasına yardımcı olduğunu belirten Tatar, öğrenci sayısının artmasının ekonomiye de önemli katkısı olacağına işaret etti.

Tatar, Öğrencilerin KKTC”ye gelmesi ile ilgili medikal önlemlerin gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Gazimağusa’nın UBP için her zaman ayrı bir değerde olduğunu kayeden Tatar, İmar planı ile ilgili önerilerine en erken zamanda yanıt beklediklerini söyledi.

Hemen hemen Maraş’ın içinde olan belediye binası damından kapalı bölgeye baktıklarını, harap binaları bir kez daha gördüklerini ifade eden Tatar, “Kapalı Maraş’ın açılmasını sadece siyasi ve diplomatik bir açılm değil, Gazi Mağusa’nın gelişmesi için de çok doğru bir adım olarak görüyoruz. Altyapısı için hükümet çalışmaları yanında, Gazimağusa Belediyesi de bölgenin planlanması ve hizmetlerin götürülmesi konusunda görev üstlenecek… Belediye ile bu süreci birlikte götüreceğiz” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, Başbakan Ersin Tatar’ın belediyeyi de ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ersin Tatar’ın çok yoğun bir tempoda çalıştığını gördüklerini söyledi.

Başkan İsmail Arter, Ersin Tatar’ın Cumhuriyetin kurucusu olan UBP’nin başkanlığını yürüttüğünü, muhtemelen 100 yılda bir olan pandemi sürecinin başbakanı olarak süreci yönettiğini ve Cumhurbaşkanı adayı olarak yoğun bir tempoda çalıştığını ifade ederek, toplumun bu çalışmaların karşılığını vereceğini düşündüğünü söyledi.

Başkan Arter, Başbakan Ersin Tatar’a başarılar diledi.