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Acun Ilıcalı Netflix'e rakip oluyor

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TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip oluyor. Ilıcalı'nın kurmaya hazırlandığı dijital TV platformunun altyapısı için hazırlıkların başladığı belirtildi.
Acun Ilıcalı Netflix'e rakip oluyor

Haber Global'den Samet Cambaz'ın haberine göre, Acun Ilıcalı'ya yakın kaynaklar, proje için kolların sıvandığını ve yazılımsal altyapının kurulmaya başlandığını belirtti.

Kaynaklar, kurulacak dijital TV platformunun konsept olarak Netflix ve BluTV'den herhangi bir farkının olmayacağını fakat ağırlıklı olarak yeni yapılacak yarışmalara odaklanacağını aktardı. Platform için yeni yarışmaların yapılacağını belirten kaynaklar, orijinal dizi ve filmlerin de yapılacağını söyledi.

Cem Yılmaz detayı

Kaynaklar, Cem Yılmaz ile birlikte Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan oluşan 3 Adam'a, platform için özel film yapma hedeflerinin olduğunu belirtti. 

Bütçe henüz belli değil

Platform için ayrılacak bütçenin önümüzdeki haftalarda belli olacağı öğrenilirken, kaynaklar, "Sürecin nasıl ilerleyeceği kararlaştırıldıktan sonra bütçe konusu da netleşecek" diyor.  

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