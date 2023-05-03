ADA74 Halka Tanıtılıyor

ADA74 HALKA TANITILIYOR

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’nin bünyesine yeni katılan ADA 74 RoRo/feribotu, 4 Mayıs 2023 Perşembe (yarın) saat 17.00’de Gazimağusa Limanı’nda düzenlenecek tören ile halkımıza tanıtılıyor.

93.80 metre boyunda, 15 metre eninde, 400 yolcu, 14 tır ve 25 araba kapasiteli gemi, 200 kişilik pulman koltukları ve 300 kişilik kafeteryası yanında internet, TV, film ve diziler ile haklımıza konforlu bir seyahat seçeneği sunarak deniz ulaşımına yeni bir soluk getiriyor.

ADA 74, salı, perşembe ve pazar akşamları saat 20.00’de Gazimağusa Limanı’ndan Mersin Limanı’na hareket ederek haftada 3 sefer ile halkımıza güvenli ve huzurlu yolculuk imkanı sağlayacak.

ADA 74 feribotunun tanıtımı için düzenlenecek törene basınımız ve tüm halkımız davetlidir.