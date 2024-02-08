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Adanın en iyi balıkları Larnaka'da ödüllendirildi

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Balık, özellikle Kıbrıs'ta en sevdiğimiz yiyeceklerden biridir ve adadaki birçok restoranda deniz kenarında tadını çıkarabiliriz.
Adanın en iyi balıkları Larnaka'da ödüllendirildi

Balık, özellikle Kıbrıs'ta en sevdiğimiz yiyeceklerden biridir ve adadaki birçok restoranda deniz kenarında tadını çıkarabiliriz.

Bu nedenle her yıl Kıbrıs Yeme Ödülleri'nde "En İyi Balık" kategorisi büyük ilgi görüyor.

Dün gece Limasol'daki Four Seasons Hotel'de gerçekleşen Kıbrıs Yeme Ödülleri 2023'te, Larnaka'daki bir restoranda yiyebileceğiniz adanın en lezzetli balığı da ödüllendirildi.

Bunun nedeni, yaklaşık bir yıl önce kapılarını açan ve o zamandan beri hem Larnaka'nın hem de adamızın diğer şehirlerinin izlenimlerini çalan Theta Mediterranean'dır. Pervolia'da Faros yakınlarında yer alan restoran, balık ve deniz ürünleri ile kaliteli hammaddelere ağırlık veren menüsüyle Akdeniz mutfağı sunmaktadır.
 

 

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