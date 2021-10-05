Aden'deki çatışmalar BAE destekli güçler arasındaki bölünmelerin boyutunu gözler önüne serdi

Aden'de daha önce Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı olan İmam en-Nubi liderliğindeki silahlı grubun Konseyden ayrılmasının ardından GGK'ye bağlı güçler arasında gerginlikler yaşandı.

Aden'de daha önce Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı olan İmam en-Nubi liderliğindeki silahlı grubun Konseyden ayrılmasının ardından GGK'ye bağlı güçler arasında gerginlikler yaşandı.

Nubi'ye bağlı silahlı bir grup, 2 Ekim'de kendilerine mensup bir kişinin serbest bırakılması için Aden'in Krater ilçesinde bir polis merkezine baskın düzenledi. Nubi'ye mensup silahlı grup, daha önce bağlı olduğu GGK'ye bağlı güçlerle çatıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalarda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, Hizam Emni güçlerinin Aden komutanı Tuğgeneral Celal er-Rabi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Çatışmalarda Nubi'nin kardeşi Avad en-Nubi'nin de öldüğü aktarıldı.

Çatışmalar ilk kez yaşanmıyor

GGK'nin kontrolü altındaki Aden'de yaşanan bu çatışmalar ilk değildi.

GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri, 10 Ağustos 2019'da Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Ağustos 2019'dan bu yana Aden GGK'ye bağlı ama kendi aralarında anlaşmazlık bulunan silahlı gruplar arasında zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

GGK'ye bağlı güçler arasında son dönemde çekişmeler arttı. 23 Haziran'da da Aden'de Konseye bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi ölmüş, aralarında sivillerin de olduğu 15 kişi yaralanmıştı.

Zaman zaman yaşanan bu olayların yanı sıra hafta sonu meydana gelen çatışmalar GGK içindeki ayrışmaları tekrar gözler önüne serdi.

Yerel analistler, GGK'nin kendi arasında ciddi bölünmeler ve anlaşmazlıklar yaşandığı, bunların zaman zaman silahlı çatışmalara dönüştüğünü aktarıyor. Söz konusu anlaşmazlıkların görünürde güvenliğin tesisi sebebiyle yaşandığı ifade ediliyor.

Ancak analistler çatışmaların arkasında kişisel nedenler ve bölgeler üzerindeki hakimiyet mücadelesinin yattığını ifade ediyor. Silahlı gruplar arasında "çıkar çatışması" bulunduğu ve bunun bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği kaydediliyor.

Aden'deki durum

Olaylar GGK'ye bağlı güçler arasındaki ilişkilerde çatlaklar oluştururken, nispeten sorunlardan uzak Aden'i ise her an patlamaya hazır bir yanardağa dönüştürüyor.

Sosyal medyada ve yerel basında, hafta sonu yaşanan çatışmalar sonucu bölgede meydana gelen hasarı gösteren fotoğraf ve görüntüler paylaşıldı. Sivillere ait bazı evlerde hasar meydana gelirken, birçok aracın da yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Krater'de yaşanan çatışmaların ardından GGK kontrolü altındaki Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles, BAE merkezli Yemen kanalı el-Gad el-Muşrik'e bir açıklama yapmıştı.

Lemles, açıklamasında güvenlik güçlerinin Aden'de güvenlik ve istikrarın tesisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğini belirterek, "Hukuk dışına çıkan bazı terör grupları var. Güvenlik güçleri, onlara kararlılıkla müdahale ediyor. Vatandaşların emniyeti, kamu ve özel mülkün güvenliği önceliklerimiz arasında." ifadelerini kullanmıştı.