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Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: En az 10 ölü, 60 yaralı

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Afganistan’ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki istihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.
Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: En az 10 ölü, 60 yaralı

Saldırıdan yakındaki hastanede bulunanlar da etkilendi. Bazı hasta ve yakınları da yaralananlar arasında.

Yaralı ve ölü sayısı artabilir

İki polisin de hayatını kaybettiği saldırıda yaralıların tamamı sivil.

Saldırıyı üstlenen Taliban, çok sayıda güvenlik görevlisi ve istihbarat çalışanının öldürüldüğünü öne sürdü.

Salı günü de (17 Eylül) Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Parvan vilayetindeki seçim mitinginde ve Kabil’de düzenlenen iki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi yaşamını yitirmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.

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