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Afrika'da Kovid-19 vakaları artmasına rağmen aşılama oranı 'kritik' seviyede düşük

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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6,5 milyonu geçerken aşılamaların "kritik" seviyede düşük kaldığı açıklandı.
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmasına rağmen aşılama oranı 'kritik' seviyede düşük

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada virüse karşı aşılananların oranı sadece yüzde 1,39.

Kıtaya 82 milyondan fazla aşı ulaştığı ancak bunun 61 milyonunun uygulandığı aktarıldı.

Nüfusunun yüzde 26'sını aşılayan Fas, Afrika'da en fazla aşı yapan ülke oldu.

Vaka sayısı 6,5 milyonu geçti

Afrika'da, Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 556 bini aşarken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166 bine yaklaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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