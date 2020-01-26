Ağaçları kesti! Odunları çaldı! Polis soruşturma başlattı

25.01.2020 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Mersinlik köyünün güney batı kısmındaki ormanlık arazi içerisinde, T.T.(E-43)’nin tasarrufunda bulundurduğu ağaç kesme makinesi ve balta ile yetkili makamdan izinsiz olarak, 1 adet çam ağacı ile 1 adet harnup ağacını kökten, 1 adet harnup ve 1 adet zeytin ağacını ise kısmen kesip odunlarını kullanımında bulunan araca yükleyip taşıyarak çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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