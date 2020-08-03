  • BIST 1.127
  • Altın 442,337
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1531 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı

AİHM, Rum Yönetimi’ni Tazminat Ödemeye Mahkum Etti

» »
AİHM, Rum Yönetimi’ni Tazminat Ödemeye Mahkum Etti
AİHM, Rum Yönetimi’ni Tazminat Ödemeye Mahkum Etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Rum Yönetimi’ni, temyiz duruşmasında gecikme yaşanması nedeniyle 10 bin 500 Euro tazminat ödemeye mahkum ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Marios İliadis adlı şahsın Rum Yüksek Mahkemesi’nde görülmesi gereken temyiz davasında gecikme olduğunu ve şahsın, Rum Yönetimi aleyhinde AİHM’de dava açtığını yazdı.

Gazete, AİHM’nin 30 Temmuz’da konuyla ilgili kararını vererek, Rum Yönetimi’ni bu gecikmeden dolayı 3 ay içerisinde 10 bin 500 Euro’luk tazminat ödemeye mahkum ettiğini ve 3 ay içinde bu tazminatın ödenmemesi halinde, faiz uygulanmasına hükmettiğini kaydetti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta 12 Bin 410 Mülteci Koruma Statüsünde03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:13
  • AİHM, Rum Yönetimi’ni Tazminat Ödemeye Mahkum Etti03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:40
  • Güney’de bugün toplam 26 yeni vaka02 Ağustos 2020 Pazar 19:14
  • BM daimi temsilcisi Mavroyannis: Maraş’a kapsamlı bir saldırı var02 Ağustos 2020 Pazar 16:18
  • Güney Kıbrıs'ta 15 yeni vaka!02 Ağustos 2020 Pazar 14:04
  • Güney Kıbrıs’ta Covid-19 vaka sayısı 10 oldu01 Ağustos 2020 Cumartesi 18:58
  • Hellim yüzünden CETA’ya Rum engeli01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:26
  • Güney’de vaka artışları manşetlerde: “Kontrol kaybediliyor”01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:32
  • Güney Kıbrıs'ta 5 yeni Covid-19 vakası daha01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:31
  • Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti