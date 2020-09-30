Akademisyen Kıralp: Akıncı Müzakerelerde 60 Yılda Gerçekleşmemiş İlerlemeleri Sağladı

Akademisyen Doç. Dr. Sevki Kıralp’tan seçimlere yönelik açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Akıncı, 5 yıllık görev süresinde müzakerelerde son 60 yılda gerçekleşmemiş ilerlemelerin gerçekleşmesini sağladığı gibi, anayasal sistemin kendisine verdiği denge-fren yetkileri çerçevesinde de görevini layıkıyla yerine getirdi. Bunun bazı örnekleri şunlardır: Koordinasyon Ofisi’nin kuruluş yasasını ve sağlık hizmetleri döner sermaye yasasını anayasa mahkemesine taşıdı, her ikisinde de anayasaya aykırı unsurlar tespit edildi. Çevreci duyarlılıkları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin taleplerini dikkate alarak av yasası ve tohum ve üretim materyalleri yasalarını meclise iade etti. Dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yasal süreç devam eden bir milletvekilinin bakan olarak atanmasını veto etti. #Akıncı2020