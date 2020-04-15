Akademisyen-Sanatçı Doç.Dr.Erdoğan Ergün, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Stencil Tekniği ile Kovid-19’a karşı mücadeleyi tuvale yansıttı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte, insanların uzun bir süredir karantina altında yaşamları sürdürmeleri sanatçıları da harekete geçirmiş ve koronavirüse karşı verilen mücadeleye destek vermek için eserlerini sanatseverlerle paylaşmayı sürdürüyorlar.

Sağlık çalışanları tüm dünyada başrolde…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı – sanatçı Doç.Dr.Erdoğan Ergün; “Tarih boyunca sanat üretimine engel olabilen bir durum veya olay pek görülmemiştir diyebiliriz. Rönesans dönemi de dahil bir çok sanatçı salgınlar üzerine sanat üretiminde bulunmuşlardır. Dolayısıyla bu salgın dönemi de sanatçıların üretim için ve olayları belgelendirmek adına malzemeler sunmakta. Covid-19 virüsü ile tüm dünya bugünlerde kafa karışıklığı geçiren, anlaşılmaz ani bir endişenin içerisinde. Bir virüsün insanoğlu üzerindeki yıkıcı etkilerini yaşamaktayız. Karantinalar, korku ve panikler... Günlük hayatımızda yaptığımız birçok rutinlerin aksaklığa uğraması insanın duygu durumunu olumsuz etkiliyor. Sanırım etkilemeye devam edecek. Bu süreçte beni etkileyen sağlık çalışanlarının tüm dünyada başrolde oynaması ve toplumun diğer kesiminden daha fazla çalışması ve bu duruma kafa yormaları. Üstelik risk grubunda olmaları ve bu çalışmaları diken üzerinde sürdürmeleri. Bunların yanında hijyen’in ne kadar önem teşkil ettiği de ortada. Bu karantina döneminde bu duygu ve düşüncelerden yola çıkarak stencil tekniği ile sanatsal çalışmalarımı gerçekleştiriyorum ve en önemli şey sağlık diyorum.” İfadelerini kullandı

Doç. Dr. Erdoğan Ergün kimdir?

30 Ekim 1972 yılında Ankara’da doğdu. Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesinde Araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı üniversitede güdümlü araştırma projelerinde görev aldı, yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, kişisel sergiler açtı. Alan ile ilgili birçok yarışmada jüri üyeliğinde bulundu. Sanatsal ve akademik etkinliklerin düzenlenmelerinde görev aldı. Ulusal ve uluslararası sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir. Baskı resim, Sokak sanatı ve onun uzantısı olan stencil art üzerinde uzun yıllardır çalışmaktadır. 2006 yılından bu yana akademik- sanatsal çalışmalarına Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde devam etmektedir. Doçent olarak atandığı aynı Fakültede Dekan Yardımcılığı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Akademik çalışmalar dışında Günsel Sanat Müzesi Müdürü olarak da görev yapan Ergün’ün resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri yer almaktadır.