Akademisyen-Sanatçı Yrd. Doç. Dr Hasan Zeybek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için  yağlı boya tekniği kullandığı tuvalde Kovid -19 Salgını ile ilgili mücadeleyi yansıttı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte, insanların uzun bir süredir karantina altında yaşamları sürdürmeleri sanatçıları da harekete geçirmiş ve koronavirüse karşı verilen mücadeleye destek vermek için ortaya çıkarılan eserler sanatseverlerle paylaşmaya devam ediliyor.

Sanatçı Zeybek, üç farklı parçadan oluşan tuvalde triptik olarak resmetti

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi sanatçı Yrd. Doç.Dr. Hasan Zeybek, Rönesans şairi İtalyan Dante Alighieri.’nin tanık olduğu küresel salgın dolayısı ile yazmış olduğu Cennet- Cehennem -Araf olarak üç bölümden oluşan yaşam ve ölümün konu edildiği ‘İlahi Komedya’ metninden yola çıkarak günümüzde yaşanan kovid-19 pandemisine karşı verilen mücadeleyi kendine özgün anlayışı ve ifade dili ile yağlıboya tekniğini kullandığı üç farklı parçadan oluşan tuvalde triptik olarak resmetti.

Sanatçı-akademisyen Yrd. Doç.Dr. Hasan Zeybek açıklamasında; "Covid -19 salgını sebebi ile dünyada radikal olarak nitelenebilecek küresel tedbirler alınmış ve kestirilemez bir süreçten geçilmektedir. İnsanlığın panik halinde olduğunu, günlük yaşantıların ve alışkanlıkların alınan tedbirler dolayısı ile aniden değişmiş ve bu değişim insanların yaşantılarını ve değerlerini sorgulamalarına yol açmıştır. Sanatı; insanın somutlaştırdığı eser vasıtası ile kendisi ile yüzleştiği kendisini sorgulayabildiği kendini izleyebileceği ve dönüştürebileceği bir iletişim kanalı olarak görmekteyim. Bu bağlamda doğasında sorgulama ve yüzleşme olan sanatın içinden geçilen süreçte insanlık için önemli bir rol oynadığına ve sanat vasıtası ile insanlığın geçilen bu süreçten daha güçlü olarak kendini gerçekleştireceğine inanmaktayım" ifadelerini kullandı.

Hasan Zeybek Kimdir?

20 Ocak 1986 yılında Lefkoşa’da doğdu. Güzel Sanatlar Ortaokulu ve Lefkoşa Güzel sanatlar Lisesi Resim bölümünden 2002 yılında mezun olduktan sonra 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olmuştur. 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anan Sanat Dalı Yüksek Lisans Programını ve 2017 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Doktora Programını tamamlamıştır. 2015 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar bölümünde öğretim üyesi olarak Akademik hayatına devam etmektedir. Kıbrıs Modern Sanatlar Müzesi başta olmak üzere Devlet Resim Koleksiyonu ve bir çok özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadır. Birçok ödül almış, ulusal ve uluslararası birçok sergiye katılmıştır. Sanat alanıyla ilgili danışman ve juri olarak görev almış, sürdürmüş olduğu araştırmalar doğrultusunda bilimsel indekslerde makaleleri yayımlanmıştır.