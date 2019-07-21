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Akansoy: “çözüm olmadan istikrar olmaz”

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CTP Milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs tarihinin, çözümün yapısının ne olacağını bize gösterdiğini ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadan istikrarın olmayacağını söyledi.
Akansoy: “çözüm olmadan istikrar olmaz”

Kathimerini gazetesine röportaj veren Akansoy, bütünlüklü bir çözümün aciliyetinden bahsederken, adadaki iki toplumun gerginliği idare edebilmesindeki tek aracın nihai çözüm olduğunu kaydetti.

Habere göre Akansoy, doğalgaz konusunda sert söylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade ederek, bu konunun, daha büyük anlaşmazlıklar çıkarabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rum tarafının Türk tarafını görmezden gelerek doğalgaz faaliyetlerine devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Akansoy, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önerilerini göz önünde bulundurarak bütünlüklü bir çözüme ulaşabileceğini ifade etti.

AB’nin Türkiye aleyhindeki yaptırımlarına da değinen Akansoy, AB’nin Kıbrıs sorusunda doğru tutum sergilemediğini söyledi.

Habere göre Akansoy, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının, Maraş’ın iadesinden daha acil bir konu olduğunu belirterek “Önce çözüm, sonra Maraş” dedi.

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