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Akbelen Ormanı'nda Limak'a karşı direniş sürüyor: Köylüler ağaçların kesilmesini engellemek için ağaçlara sarıldı

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İkizköylüler ve yaşam alanı savunucuları, Muğla Milas’ta Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini engellemek için ağaçlara sarıldı.
Akbelen Ormanı'nda Limak'a karşı direniş sürüyor: Köylüler ağaçların kesilmesini engellemek için ağaçlara sarıldı

İkizköylüler ve yaşam alanı savunucuları, Muğla Milas’ta Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini engellemek için ağaçlara sarıldı. Bölgeye gelen jandarma, yurttaşları ve iki gazeteciyi gözaltına aldı. Gazeteciler Zeynep Kuray ve Cihan Başakçıoğlu serbest bırakılırken yaşam savunucusu Deniz Gümüşel'in ise gözaltında tutulduğu öğrenildi. 

Köy halkı 3 gündür Akbelen Ormanı'ndaki ağaç katliamına karşı direnmeye devam ediyor. Üç gündür süren kesim işlemine karşı direnen köylüler ve yaşam alanı savunucuları sabahın ilk saatlerinde tahribatı engellemek için kesim alanına girdi. 

Kesimlerin Orman Genel Müdürlüğü tarafından değil Limak şirketi tarafından yapıldığını belirten yaşam alanı savunucuları, kesime izin vermeyeceklerini söyleyerek ağaçlara sarıldı. 

Kesim işçilerini taşıyan servislerin de önünü kesen yaşam alanı savunucuları oturma eylemi gerçekleştirdi.

"Biz İkizköylüler, Anayasa'nın bize tanıdığı sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sonuna kadar kullanmaya kararlıyız" diyen İkizköylüler ve yaşam savunucuları, gözaltı tehdidine rağmen eylemi sürdürdü.

Kesim alanına ulaşabilen köylüler ile jandarma karşı karşıya geldi. Kesilen ağaçlar için ağıtlar yakan köylüler, alandan çıkarılmamak için ağaçlara sarıldı. Jandarma ekipleri, buradaki köylülere de müdahale ederek alandan çıkardı. 

Kesim ekiplerini engellemek için eylem yapan köylüleri ablukaya alan jandarma,  gazeteciler Cihan Başakçıoğlu ve Zeynep Kuray'ın da haber yapmasını engelleyerek gözaltına alındı. Gazeteciler hakkında yasak alana girmek suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Yaşam savunucusu Deniz Gümüşel'in ise hala gözaltında tutulduğu öğrenildi. 

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