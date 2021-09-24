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AKEL 3 Ekim 2021’de Çözüm ve Yeniden Birleşme için büyük bir yürüyüş organizasyonu yapıyor

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Kıbrıs sorununda durumun aldığı tehlikeli gidişatı göz önünde bulundurarak, AKEL yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi için büyük bir yürüyüşü organize etmeye hazırlanıyor.
AKEL 3 Ekim 2021’de Çözüm ve Yeniden Birleşme için büyük bir yürüyüş organizasyonu yapıyor

İşte AKEL'den yapılan açıklama;

Kıbrıs sorununda durumun aldığı tehlikeli gidişatı göz önünde bulundurarak, AKEL yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi için büyük bir yürüyüşü organize etmeye hazırlanıyor.

“Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla 3 Ekim 2021 Pazar günü Frenaros’tan başlayıp Derinya barikatında sona erecek yürüyüşe katılım çağrısı yurdumuzun nihai taksiminin her zamankinden daha görünür olduğu koşullarda bu gidişata kayıtsız kalmayı reddeden her Kıbrıslıya yöneliktir.

3 Ekim’deki Çözüm ve Yeniden Birleşme Yürüyüşünde:

  • Ne işgalci statükoyla ne de Türkiye’nin Kıbrıs aleyhine yeni oldubittileriyle uzlaşmadığımızı, her türlü taksim gibi Erdoğan-Tatar ikilisinin iki devletli çözüm talebini de reddettiğimizi,
  • Mağusa’nın kapalı bölgesine yönelik olarak Türk tarafınca yapılan duyuruları kınadığımızı ve “Mağusa Mağusalılarındır!” diyerek, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması çağrısında bulunduğumuzu,
  • Kıbrıs sorununun üzerinde mutabık olunan temel ve çerçevede çözümü için görüşmelerin 2017 yılında kesintiye uğradığı noktadan yeniden başlatılmasını ve Nikos Anastasiadis’ten yalpalamalara ve ucuz popülizme son vermesini talep ettiğimizi,
  • Yurdumuz ve halkımız için kurtuluş ve yeniden birleşme, barış ve adalet talep ederek, Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler olarak, dikenli tellerin üzerinden elimizi birleştirip umut ateşini güçlendirdiğimizi birlikte haykıracağız!
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