AKEL 3 Ekim 2021’de Çözüm ve Yeniden Birleşme için büyük bir yürüyüş organizasyonu yapıyor

Kıbrıs sorununda durumun aldığı tehlikeli gidişatı göz önünde bulundurarak, AKEL yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi için büyük bir yürüyüşü organize etmeye hazırlanıyor.

İşte AKEL'den yapılan açıklama;

Kıbrıs sorununda durumun aldığı tehlikeli gidişatı göz önünde bulundurarak, AKEL yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi için büyük bir yürüyüşü organize etmeye hazırlanıyor.

“Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla 3 Ekim 2021 Pazar günü Frenaros’tan başlayıp Derinya barikatında sona erecek yürüyüşe katılım çağrısı yurdumuzun nihai taksiminin her zamankinden daha görünür olduğu koşullarda bu gidişata kayıtsız kalmayı reddeden her Kıbrıslıya yöneliktir.

3 Ekim’deki Çözüm ve Yeniden Birleşme Yürüyüşünde:

Ne işgalci statükoyla ne de Türkiye’nin Kıbrıs aleyhine yeni oldubittileriyle uzlaşmadığımızı, her türlü taksim gibi Erdoğan-Tatar ikilisinin iki devletli çözüm talebini de reddettiğimizi,

Mağusa’nın kapalı bölgesine yönelik olarak Türk tarafınca yapılan duyuruları kınadığımızı ve “Mağusa Mağusalılarındır!” diyerek, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması çağrısında bulunduğumuzu,

Kıbrıs sorununun üzerinde mutabık olunan temel ve çerçevede çözümü için görüşmelerin 2017 yılında kesintiye uğradığı noktadan yeniden başlatılmasını ve Nikos Anastasiadis’ten yalpalamalara ve ucuz popülizme son vermesini talep ettiğimizi,