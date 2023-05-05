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AKEL Genel Sekreteri Stefanu, Avrupa Parlamentosu Sol Grup üyeleriyle görüştü

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun temaslarda bulunmak üzere gittiği Brüksel’de dün Avrupa Parlamentosu’nda bir dizi görüşme yaptığı bildirildi.
AKEL Genel Sekreteri Stefanu, Avrupa Parlamentosu Sol Grup üyeleriyle görüştü

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Avrupa Parlamentosu’nda, Belçika İşçi Partisi Genel Sekreteri Peter Mertens, Çekya Komünist Partisi Başkanı Katerina Konecna, Portekiz Komünist Partisi Başkanı Paulo Raimundo ve Sinn Fein Başkanı Declan kearney ile bir dizi temasta bulundu

Brüsel’de olma sebebinin Avrupa Parlamentosu Sol Grup partilerinin liderleri ile görüşmek olduğunu belirten Stefanu muhatapları ile hane halkı, küçük ve orta ölçekli işletme bütçeleri ve yaşam maliyeti, insanların temel tüketim ürünlerine erişim hakkı konularını ele aldıklarını söyledi. AP’deki Sol grup üyelerinin Ukrayna’daki savaştan endişeli olduğunu belirterek savaşın, barışçıl yöntemlerle sonlandırılması yolunun bulunması gerekli gördüğünü sözlerine ekledi.

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